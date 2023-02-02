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Руководитель World of Tanks попал в список террористов в Беларуси
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Руководителю Wargaming Николаю Кацелапову пора бежать, поскольку он попал в список террористов в Беларуси. Николай попал в список "организаций и лиц, причастных к террористической деятельности". Кацелапова обвинили в финансировании терроризма. Зря компания уходила из России и Беларуси в прошлом году, зря.

Напомню, что Wargaming ушла в прошлом году из России и Беларуси, передав управление проектами Lesta Games. Учитывая, что Wargaming одна из самых крупных студий страны, такое поведение очевидно не приветствуется.

Вообще руководителя включили в список террористов 30 декабря 2022 года. Однако данная новость стала распространяться только сейчас, впервые об этом сообщила газета "Наша Нива". По информации СМИ, в данный момент руководитель находится на свободе, но оно и понятно, ведь компания покинула страну. Уже почти как год Wargaming отдыхает на Кипре. Компания пока никак не комментирует данное обвинение. Точную причину включения в список КГБ не предоставило, однако газета считает, что Кацелапов мог пересылать денежные средства оппозиционным деятелям.

Самой Wargaming опасаться не стоит, пока та, конечно, не нарушает законы, пересылая деньги террористам. Да, если даже компанию и обвинят, на нее это не повлияет. Санкции от Беларуси доходы не убавят, поскольку игра уже официально распространяется не через Wargaming. Запад только похвалит разработчиков за смелость, разрекламирует игру с двойной силой, увеличив доходы в несколько раз, но уже от американцев.

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Сам Николай богатейший бизнесмен Беларуси. Он получил 17% акций компании. Он был одним из основателей компании и автором концепции популярной игры про танки.

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#world of tanks #wargaming #беларусь #кгб
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