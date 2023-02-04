Как говорится, даже когда обвиняют, необходимо действовать как считаешь нужным.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Великая битва между регуляторами, Sony и Microsoft продолжается. Сделка с Activision ради Call of Duty продолжает стоять на месте. Техногиганты продолжают обвинять друг друга и идти на уступки. Сегодня по сообщениям инсайдеров, японская компания Sony обратилась к чиновникам Европейского Союза. Японцы сказали, что верить Microsoft нельзя, любые обещания это блеф и обман ради своей выгоды. По мнению Sony, в будущем Microsoft просто сделает так, как считает нужным. Никто не сможет остановить компанию потом от эксклюзивности Call of Duty и монополизации мобильного рынка. Sony считает, что руководители американской компании обманывают, когда обязуются 10 лет выпускать игры на других платформах.

Несколько недель назад Microsoft сказала, что будет выпускать Call of Duty на других платформах в течение 10 лет. Все это делается для того, чтобы сделку разрешили, поскольку такими действиями Microsoft побеждает одно весомое опасение регуляторов — боязнь эксклюзивности Call of Duty.

Тогда компания дала обещание выпускать шутер 10 лет на ПК и Nintendo (сама Sony отказалась от предложения, ведь в ином случае не вышло бы сейчас обвинять американцев). Ясно, что обещание про Nintendo - просто юридическая игра, но пока что, это не мешает европейской комиссии. Комиссия ЕС недавно передала документ с возражениями Microsoft, чтобы та, могла успеть решить проблемы до апреля, когда будут известны результаты расследования в ЕС и CMA. Документ с возражениями — не окончательное решение и оно не негативное. Это лишь показатель того, что нужно исправить до апреля. Именно потому Sony вернулась в Брюссель, чтобы заверить чиновников ЕС в том, что необходимо окончательно запретить сделку в Европе.

Такую информацию передал специалист по коммуникациям Microsoft. Он сказал, что Sony возмущается в Брюсселе из-за того, что Microsoft не предлагает выгодное обязательство. А потому, соответственно, и хочет настроить чиновников ЕС против техногиганта. Ведь это единственный вариант при котором можно уговорить чиновников действовать против сделки.

Ничто не может быть дальше от истины — специалист.

Сам специалист сказал, что Microsoft согласна на любое соглашение, которое обязует компанию выпустить качественную игру Call of Duty на PlayStation. Соглашение может иметь в себе условия по качеству игры, срокам, содержанию и другим аспектам. Специалист также предложил заключить защитный контракт, который будет подписан другой регулирующей организацией. Похоже, руководители готовы даже рискнуть здоровьем, все ради Activision, конкуренции и добра в игровой индустрии.

Наша цель — сделать Call of Duty и другие франшизы Activision доступными для большего числа людей по всему миру. Люди должны иметь возможность играть в них там, где пожелают, и как пожелают.

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Microsoft собирается дать ответ на возражения ЕС в следующем месяце, а окончательное решение будет выдвинуто в апреле. Тогда же подключится британский регулятор CMA, и вероятно, другие регуляторы из Азии. FTC пока что уступки не принимает и ждет суда.