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Утечка показывает все новвоведения OneUi 5.1
Улучшенный поиск в интернете, камера, оптимизация и многое другое.
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Сегодня в сеть слили данные про улучшения в оболочке OneUi 5.1, которая будет установлена в новейшую линейку флагманов от Samsung - S23. Как оказалось, само обновление будет не столь большим. Если смотреть на прошлое обновление, может показаться, что создатели ничего не делали целый год. Однако новый функционал, оптимизация и другие важные апдейты присутствуют. Вначале OC будет установлена на S23, а после перейдет на более старые модели, включая бюджетников. Официально оболочку покажут на презентации Galaxy Unpacked сегодня.

В плане камеры разработчики разработали легкий доступ к функции "Expert RAW". Данный функционал позволяет делать высококачественные изображения без какой-либо обработки или сжатия. Это идеально подойдет тем, кто сам редактирует фотографии после съемки, например профессиональные фотографы. Получить доступ к функции можно всего в один клик. Также создатели облегчили работу с оттенками в режиме селфи.

В галерее появился общий семейный альбом. С ним можно запросто делиться семейными изображениями с членами семьи. Галерея автоматически распознает лица, и если эта фотография связана с вашей семьей, то вы можете добавить фото в альбом. Вы также получите 5 ГБ бесплатного пространства в альбоме и сможете добавить до 6 пользователей в альбом.

Из утечки становится ясно, что создатели улучшили обработку изображений. Функционал автоматически удаляет тени и отражения, чтобы фотографии выглядели чище. Появится возможность в пару кликов делать GIF-файлы без потери качества. 

Создатели улучшили поиск в галерее. Вы сможете искать несколько фото по определенному предмету либо человеку. Вы сможете в пару кликов узнать где находится фото, сколько оно весит, какой у него тип, где она была сделана и так далее. Также появилась возможность выбирать место для сохранения скриншотов вручную. Ну, и добавились дополнительные эмодзи в AR камеру. Кроме того, были обновлены маски, теперь они применяются сразу на трех человек в кадре.

Обязательно нужно было обновить виджеты, что собственно разработчики и сделали. Новый виджет батареи позволяет видеть заряд не только вашего основного смартфона, но и других устройств Galaxy. Прямо с главного экрана можно узнать заряд вашего смартфона, Galaxy Buds, Galaxy Watch и так далее.

Погоду также поменяли. Новая стилистика иллюстраций и краткое описание погодных условий позволяет быстро понять, как дела обстоят на улице. Samsung догоняет Xiaomi и MiUi - появилась возможность ставить сразу два изображения на разные экраны. Обои могут меняться в зависимости от вашей деятельности: дома изображение одно, а в спортзале другое. Настройка расширенная.

Обновили сценарии. Они запускаются автоматически при активации точки доступа либо авиарежима. Сценарии могут самостоятельно открывать определенные приложения, регулировать звук и многое другое.

В Samsung Notes улучшили совместную работу. Теперь работы могут редактировать несколько человек одновременно. Пишите отчет, заметку, работу так, будто вы находитесь в одном месте с другом. Также можно сделать свой рисунок.

В описании сказано, что улучшили работу общих приложений. То бишь оптимизировали работу совместного режима, как в Samsung Notes. Облегчили приглашение пользователей в общий альбом, заметки, календарь и так далее, это работает благодаря специальной ссылке. Ее можно распространять любым способом, включая публикацию в сети.

Также разрешили управлять Galaxy Book с помощью S23. Можно копировать и вставлять текст, перетаскивать изображения и многое другое, будто это одно и то же устройство. Если вы использовали браузер Samsung, то сможете быстро переключиться с телефона на ПК и наоборот. Можно сразу открыть сайты, которые были открыты на смартфоне, включая закладки и местоположение на странице.

В режиме разделенного экрана позволили менять размер каждого окна одновременно и одинаково. Окно можно привязать к определенному углу, чтобы оно занимало лишь четверть экрана. Рекомендации в настройках отображаются в верхней части экрана. Оптимизация позволяет занимать меньше места и не мешаться, но при этом продолжает давать вам "полезные рекомендации". 

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Опять-таки был улучшен поиск в фирменном браузере. Улучшенный ИИ самостоятельно ищет необходимую страницу, закладку или папку, даже если вы ошиблись с именем. Если вы переходите на новое устройство Samsung, то можно вернуть все настройки с прошлого устройства на новое благодаря новому функционалу. Мастер настройки требует лишь сканировать QR-код, после чего устройства автоматически передадут данные.

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#samsung galaxy #s23 #oneui
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