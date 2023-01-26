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Несмотря на то, что до выхода Skate еще очень далеко, игра в очень сыром состоянии, разработчики уже запланировали монетизацию для игры, при чем она будет довольно агрессивной, спасибо инсайдерам, которые раскрыли секретную информацию заранее. Electronic Arts слишком плохо хранит информацию по разработке, и о будущей игре уже известно почти все, вот сегодня еще и монетизацию раскрыли. Она будет довольно агрессивной и с долей казино — лутбоксами, а еще здесь несколько видов внутриигровой валюты.
Новая утечка стала возможной благодаря очередному закрытому игровому тесту проекта, спасибо Insider Gaming за слив информации в сеть. По данным издания, лутбоксы можно разблокировать с помощью специальной валюты "звезды". В свою очередь данные звезды зарабатываются при выполнении заданий и квестов. Каждый лутбокс будет стоить около двух или трех звезд, в зависимости от качества и редкости предметов, в лутбоксах с более красивой косметикой цена будет выше.
Каждый лутбокс содержит пять предметов, естественно всех их можно увидеть до открытия. Как и всегда, за одно открытие вы получаете один рандомный предмет, при чем есть шанс, что вам выпадет дубликат. Вы можете открыть хоть 30 боксов, и получите в итоге 4 предмета из 5, потому что рандом и дубликаты творят чудеса. Шансы на получение каждой редкости раскрыты не были, вероятно, будут гарантированные бонусы за энное количество открытий.
Дубликаты тоже имеют свою пониженную ценность. За второй предмет можно получить вторую валюту под названием Hype. Валюту можно будет использовать, чтобы приобретать уникальную косметику, как металл в Apex Legends. На данный момент разработчики создали 16 различных лутбоксов, в них по пять предметов, уже 80 предметов разработано для Skate на закрытом тестировании. Вероятно, даже точно, лутбоксы будут постоянно дополняться и меняться местами в магазине каждый сезон/день.
Имеется также и третья валюта "краны". По всей видимости, она будет зарабатываться только за донат, то бишь за реальные деньги. Краны можно будет обменять на звезды, и заработать в ограниченных мероприятиях. Хотя, сама EA заявляла, что откажется от системы лутбоксов в новой игре, после того, как стало известно про free-to-play модель новой Skate, сомнений в донате уже не было. Бесплатная игра без заработка это что-то за гранью фантастики, что вновь подтвердили разработчики из Electronic Arts.