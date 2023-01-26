Похоже, удивительные истории как всегда ложь.

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Интересные истории, как всегда, оказываются ложью, очень жаль. Старший директор Raytheon по связям с мировыми СМИ Крис Джонсон подтвердил, что история про War Thunder, угрозы безопасности и частного детектива не соответствует действительности.

При приеме на работу мы смотрим только на образование, занятость и криминальную историю человека. Мы никогда не рассматривали привычки человека в отношении видеоигр, и я не могу представить случая, когда у нас возникло бы беспокойство по поводу какой-либо игры.

Кроме того, сам реддитор признал свою вину за публикацию ложной истории. Как оказалось, никакой новой угрозы от War Thunder не появилось, и ВПК не опасаются за секретность своих военных документов и чертежей. Если вы играете в War Thunder и хотите устроиться в военную сферу, то данная привычка вам не помешает, убедил директор. Игра более не представляет угрозу национальной безопасности, и это несмотря на многочисленные утечки секретных документов на форуме War Thunder.

Напомню, что вчера пользователь Reddit опубликовал свою историю, про друга, который якобы пытался устроиться в Raytheon. По его словам, частный детектив обзванивал его друзей, и задавал вопросы связанные с национальной безопасностью США. В конце концов тот задал вопрос, играет ли его друг в War Thunder. На этом вся история и строится, дополняют ее конечно недавние утечки документов F-16 и ракеты AMRAAM.

Документы F-16 и AMRAAM секретны, поскольку в нынешнее время модели активно используются в военных целях по всему миру. Любые документы, касающиеся технических характеристик моделей запрещены к публикации, разработчики, конечно, сразу же удалили слитый материал на форуме. Однако после этого был опубликован документ F-15E Strike Eagle. Документ тоже удален, а игроки забанены.

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По всей видимости Raytheon не беспокоится за безопасность своих разработок. За годы жизни War Thunder уже было пять случаев, когда сливали на форум реальные технические характеристики боевой техники, и зачастую, это современные танки и ракеты, которые активно используются западной армией в боевых задачах.