Но несмотря на это, проект остается масштабным с возможностями отыграть своего уникального героя.

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Cyberpunk 2077 - легендарная ролевая игра вышедшая в 2020 году. На релизе она столкнулась с множеством проблем, включая технические ошибки и ужасную оптимизацию на консолях. Были и судебные иски, и критика от сообщества, и падение ценности акций, и провал запуска игры на PlayStation, но за несколько лет разработчики проделали огромную работу над технической частью (игра должна была выходить в таком состоянии...). Компания наконец-то решила проблемы с инвесторами, удовлетворив их судебный иск, игра вернулась в PlayStation Store и стала работать стабильно на большинстве ПК.

Несмотря на все ошибки, в игре была отличная сюжетная история с возможностью выбора концовки и диалогов. Некоторые миссии даже были полностью нелинейными, однако некоторым игрокам этого не хватило. Сегодня дизайнер квестов ролевой игры ответил на вопросы сообщества на Reddit, и он согласился с игроками по поводу проблем с нелинейностью игры. Павел Саско, сотрудник CDPR, признал на трансляции, что игра в некотором смысле несколько линейна. Павел сказал, что люди слишком многого ожидали от нового проекта, вероятно, они хотели размаха больше чем в The Witcher 3, и предложенных выборов в Cyberpunk 2077 им просто не хватило.

Создатель сказал, что нелинейность могла быть лучше в Cyberpnuk 2077, чем получилось реализовать у студии, но в будущем, разработчики обещают исправиться и сделать действительно полностью нелинейный проект в киберпанке (сиквел, сиквел и еще раз сиквел). Несмотря на огромное количество выборов, диалогов и сайд-квестов, этого все равно мало, если сравнивать игру с предшественницей студии - The Witcher 3. Вероятно, разработчики несколько исправят проблему в будущем дополнении Phantom Liberty, которое выйдет в текущем году. Разработчики заявили, что это самая масштабная их работа, если смотреть на денежные затраты, а вот в техническом плане все не так и масштабно, но надеемся на лучшее, и на то, что работа не испортит плавную работоспособность игры. Ждать еще два года для игры в CP2077 - нет спасибо.

Но несмотря на жалобы игроков, Павел сказал, что пройти игру одинаково двум разным людям не получится, скорее всего. Все потому что, в проекте имеются сложные диалоги, моральные выборы и куча квестов, реакция на них, и их прохождение зависит от личности, а личность — уникальна.

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Павел также подтвердил, что в игре имеет место "не-выбор", например задание с Такемурой, где был шанс его спасти, почти все его спасали, но это уже претензия не к разработчикам, а к игрокам. Это даже наоборот хорошо, ведь разработчики смогли заставить игроков проникнуться к персонажу. Но до уровня Ведьмака идти еще очень долго.