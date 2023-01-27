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WWE 2K23 выйдет в марте
Информация официально подтверждена разработчиками.
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2K совместно с Visual Concepts представила WWE 2k23, а также поделилась подробностями по новым игровым режимам. Кроме того, стала известна официальная дата выхода проекта на ПК в Steam. Начнем с даты релиза - 17 марта 2023 года игра станет доступна для загрузки. На обложке всех изданий будет изображен Джон Сина в его фирменных позах (для каждого издания — поза разная).

Разработчики взяли самое лучшее из прошлой части, перенесли в новую и добавили то, что нравится сообществу, улучшив основное наполнение игры. В WWE 2K23 была улучшена графическая составляющая, создатели поработали над анимациями, камерой, освещением и управлением. В боях появится новая механика, а также будут обновлены игровые режимы: WarGames и MyGM Mode.

WarGames - это однопользовательский либо многопользовательский матч 3v3 и 4v4, в котором игроки обязаны проводить сражение на двух рингах, они расположены бок о бок и окружены стальной клеткой. Точные правила безумных боев не раскрыты, но, вероятно они будут похожи на официальные бои от WWE WarGame.

Также вернут 2K Showcase, где вы будете сражаться против самого Джона Сины, но играя за самых сильных его соперников. У вас будет одна цель: победить человека, который никогда не сдается. Шоукейс охватывает многолетнюю карьеру Сины (20 лет), история рассказывается самим Синой. Разработчики воспользовались технологией Slingshot Tech, которая использовалась в 2K22.

Мне очень приятно рассказать историю своей карьеры в WWE 2K23 Showcase. 2K проделала фантастическую работу и для меня большая честь украсить обложку WWE 2K23 - Джон.

Режим MyGM тоже был обновлен, теперь вы сможете вести своего чемпиона на протяжении нескольких сезонов, делать из него легенду. Ранее можно было играть за своего героя лишь один сезон. Разработчики добавили новых героев в режим, также появилась возможность создать пользовательского персонажа. Были расширены карты и режимы матчей, а для удобства добавили дополнительный функционал для настройки матчей под себя. MyFACTION, MyRise, Universe также возвращаются с улучшениями, например в режимах можно играть онлайн с переработанной сюжетной системой.

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Одним словом - 2K развивает франшизу, но до короля спортивных игр компании еще далеко. Уже 17 марта мы увидим, как компания сумела продвинуться с момента релиза последней NBA. Поскольку, в будущем от 2K может выходить и FIFA...

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#релиз #wwe 2k23
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