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Дата релиза Starfield в Steam была изменена
2023 год в игровой индустрии пугает уже в январе, что будет дальше?
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И вновь неприятные новости для геймеров, ждущих крутые игры на ПК от Bethesda. 2023 год пугает все больше, только январь, а уже все так насчет дат беспокоятся, что-то тут нечисто, ну да ладно. Как оказалось разработчики Starfield поменяли дату релиза в цифровом магазине Steam: с 2023 года сменили на Coming Soon, то бишь выйдет скоро.

Изначально, игра вообще должна была выйти в прошлом году, но переносы для такой крупной игры не новость. Потом создатели во всех магазинах поставили датой 2023 год, всю зиму мы могли наблюдать такую картину в Steam. А сегодня, вместо просто "2023", там стоит "Coming Soon", или совсем скоро. Что это означает? Никто в данный момент пояснить не может, сами надежные инсайдеры тоже молчат и не спешат раскрывать подробности тайн, которые сейчас происходят в студии разработчиков Forza и Starfield.

Разработчики сейчас сделали ситуацию более туманной, теперь релиз даже необязательно состоится в 2023 году... Шучу, надеюсь. В интернете сообщество предполагает, что разработчики готовят релиз на апрель текущего года, как раз к международному дню полета человека в космос, 12 апреля. Очевидно, что это лишь предположения фанатов, поскольку ни одна из компаний не подтвердила такую информацию, как и инсайдеры, но плашка Coming Soon, косвенно подтверждает теорию: до апреля 3 месяца, чем тебе не "совсем скоро"? Если это действительно так, то первая информация поступит от инсайдеров по этому поводу уже после презентации Xbox Developer Direct, которая пройдет 25 января.

Вероятнее всего, официальную дату представят на презентации посвященной непосредственно Starfield, как ожидается, она пройдет после того, как успешно завершится показ Xbox Developer Direct в конце января, на нем я напомню, нам покажут и расскажут про Forza Motorsport, Redfall, новый сезон в TES: Online и Minecraft Legends. В том числе раскроют дату релиза крупных проектов, так что ждем, а подробно про презентацию я написал здесь.

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Как вы понимаете, Coming Soon означает не перенос и проблемы с разработкой, а скорее намек на предстоящую презентацию и соответственно релиз в первом полугодии 2023. Хотя, такой намек довольно трудно понять, я думаю, что это именно намек на релиз и показ. Игра выйдет в текущем году на ПК и Xbox Series, и будет доступна в подписке Game Pass с первого дня после релиза.

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#xbox #bethesda #starfield #2023 год #перенос #перенос игр #xbox developer direct
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