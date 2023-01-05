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Fortnite может вернуться на iPhone в 2023 году
Тим Суини проиграл суд, но выиграл временем.
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Тим Суини, основатель и генеральный директор компании Epic Games, которая является создательницей Fortnite, намекнул, что игра может вернуться на iOS в текущем году. Под конец прошлого года Суини опубликовал пост в Twitter, который гласил: "В следующем году на iOS!".

А затем Тим ответил на свой же твит своим же изображением, на фото был показан скриншот из игры, где персонаж Fortnite смотрит в небо, и видит надпись салютом "2023". Сразу появились теории от сообщества, но очевидный вывод, к которому и пришло большинство фанатов заключается в том, что Fortnite вернется на платформу iOS, после того как ее оттуда удалили из-за судебной тяжбы с Apple в 2020 году. Не исключено, что будут использованы обходные пути, а может, компания сумела договориться с Apple - узнаем совсем скоро, в особенности это радует игроков королевской битвы после масштабного обновления графики.

Так как же такое может произойти, если учитывать плохие отношения между компаниями. Маловероятно, что отношения резко изменились, а Epic Games восстановит доступ к аккаунту разработчика. Однако нам известно, что в App Store разрешат альтернативные магазины приложений с выходом iOS 17, которая выйдет в текущем году. Epic с радостью выпустит свой лаунчер на iOS, где и будет доступен для загрузки проект Fortnite. Так еще и получится избежать платы Apple за донаты с игры... Компания не смогла одержать победу в суде, но победила временем.

Вероятно, сторонние магазины будут сложными и неудобными в использовании, ибо Apple точно не хочет терять пользователей App Store. Но фанаты Fortnite другого выхода и не найдут, если хотят поиграть в королевскую битву, а разработчики наконец получат весь доход с игры, который они так желали сделать, может и бонусы игрокам на iOS подарят.

Однако релиз стороннего магазина и Fortnite в нем, может привести к появлению королевской битвы и в App Store официально. Почему? Да потому что зачем терять огромные доходы с донатов, можно и потерпеть, забыть все прошлое и начать с чистого листа, верно? Так и репутацию поднимут, и деньги будут грести еще больше, что так любит Apple в последнее время. Тем более от такого исхода выиграют обе компании, как Apple, так и Epic Games.

В любом случае королевская битва Fortnite должна вернутся на iOS, и это потрясающее завершение долгой и напряженной борьбы. Epic боролась с комиссиями, и хотя делала это для увеличения своей прибыли, все таки делала добро, вот оно и воздалось компании. Теперь Apple разрешает сторонние магазины, хотя требовалось всего-то разрешить сторонние возможности для оплаты в играх/приложениях, решение Apple здесь выглядит еще более убыточным, чем если бы они последовали совету Epic в 2020 году.

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Напомню, что Epic Games тогда проиграла по девяти пунктам из десяти, Apple назвала это "оглушительной победой", и подала апелляцию на единственное проигранное дело. Проигрыш Суини помог политикам осознать жадность компании, и в итоге ее уже высшие силы мира сего заставили сокращать комиссию. А вот теперь дошли и до сторонних магазинов в iOS 17, а дальше только больше, вскоре, похоже, iOS станет не такой и закрытой операционной системой. Тут главное самому Тиму Суини держать свои эмоции и не говорить ничего плохого в сторону Apple, а то опять обида и запрет даже на создание стороннего магазина через суд... Шучу... А может и нет, узнаем буквально через несколько месяцев.

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#iphone #epic games #ios #fortnite
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