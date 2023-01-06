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Аналитик Пирс Хардинг-Роллс считает, что сделка Microsoft с Activision завершится с уступками
Хотя, пока Microsoft настойчиво стоит на своем.
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Новый год — новые размышления от аналитиков. Популярный аналитик в интервью GamesIndustry.biz заявил, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard успешно состоится, однако без уступок с боку американского техногиганта не обойдется.

Аналитик по имени Пирс Хардинг-Роллс из Ampere Analysis пообщался с GamesIndustry.biz, для издания это уже традиция, всякий новый год приглашать популярных личностей и спрашивать про спорные моменты текущего года в индустрии. В этот раз Пирс поведал свое мнение на тему сделки Microsoft, и даже затронул тему новой Nintendo Switch.

Крупная сделка на миллиарды долларов столкнулась с проблемами почти сразу, после ее анонса: расследования от Европейского CMA, после глубокое расследование и споры с Sony, уговоры Sony и убеждения, что Call of Duty останется на ее платформе, соглашения, аргументы, и наконец FTC - последнее значимое событие в этой истории, это иск от Федеральной торговой комиссии США, который был подан в начале декабря прошлого года. Комиссия обвинила Microsoft в намерениях манипулировать рынком с помощью Activision, и вот, буквально вчера прошло первое досудебное слушание, по результату которого, стало ясно — компания Microsoft не собирается отступать и идти на уступки, по крайней мере пока. Подробно описал это событие здесь.

А что же думает аналитик? В своем прогнозе Хардинг-Роллс сказал, что уступки будут, и это будут существенные шаги ради успешного приобретения, и это будет почти единственный факт, который позволит провести сделку в краткие сроки. Аналитик считает, что сделка успешно состоится, но с дальнейшими уступками, они могут быть сосредоточены на Game Pass и доступности других игр на других подписочных сервисах и платформах. Вероятность того, что приобретение будет завершено с последующими уступками куда выше, нежели сделка, которая будет остановлена. (Довольно логично, что если не получится достичь победы, придется пойти на уступки, чтобы получить хоть что-то от крупной сделки).

Что касается сроков многомиллиардной сделки — это зависит от того, достанется ли дело суду, или компания согласится на уступки раньше. Если в самом деле удастся обойти суд стороной, то дело завершится до первой половины года, а вот если дело попадет в суд — то придется ждать до второй половины года и даже дольше.

Аналитик также затронул тему Game Pass: подписка ощутительно вырастет в текущем году, и станет более привлекательной для покупки геймерами. Крупнейшие подписочные сервисы не достигли собственных целей в прошлом году, но по мнению аналитика, у них есть все возможности для достижения целей текущего года. Xbox в этом деле помогут новейшие крупные игры: Forza Motorsport, Starfield, S.T.A.L.K.E.R 2 и другие крупные проекты, которые имеют популярность и спрос по всему миру.

Если сделка с Activision состоится, то можно ждать большее количество игр в Game Pass, включая Call of Duty, что еще больше рекламирует подписку, а ее ценность возрастет в разы. Аналитик также ожидает, что Sony будет привлекать больше сторонних разработчиков выпускать игры эксклюзивно для PS Plus, что поспособствует росту сервиса.

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Довольно занимательные прогнозы аналитика, однако с противоположной стороны, это всего лишь прогнозы. Хотя, важно отметить, что Хардинг-Роллс успешно отметился в прошлом году, многие его прогнозы оказались верными. Везет же!

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#microsoft #activision #activision blizzard #call of duty #сделка #ftc #cma #аналитики
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