Легендарный американский гонщик погиб в результате аварии на снегоходе.

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2 января 2023 года погиб американский раллийный гонщик Кен Блок в возрасте 55 лет. Произошла авария на снегоходе в штате Юта, сообщили из его команды The Hoonigans.

Кен Блок известен своими достижениями в раллийных сериях Rally America и Global Rallycross, а огромную популярность получил после создания YouTube канала, где он проходил сложные трассы и показывал это подписчикам. Кен также был основателем бренда одежды для скейтбордистов DC Shoes. Кен участвовал в легендарной программе Top Gear, а также он появлялся в игровой индустрии: в Forza Horizon, Forza Motorsport, Gran Turismo, Need for Speed и Dirt.

Игровое сообщество просто не могло молчать в этот момент, и игроки, и разработчики отдали дань уважения легенде. Разработчики, которые ранее сотрудничали с Кеном, написали в Twitter свои соболезнования семье и друзьям Кена, а также напомнили подписчикам, что сделал Кен для них. Вот например пост от разработчиков серии Forza Horizon:

Он был легендой автоспорта, и его будет очень не хватать. Наши глубочайшие соболезнования его семье и команде The Hoonigans;

Кен Блок из The Hoonigans оказал огромное влияние на автоспортивное сообщество по всему миру - Forza Motorsport;

Команда разработчиков Gran Turismo опубликовала внутриигровую фотографию Кена с подписью: "RIP Ken Block. Легенда ушла слишком рано".

Игроки GTA Online также отдали дань уважения легенде, но несколько креативно. В знак благодарности гонщику, игроки воссоздали его культовый Mustang в игре. Хотя в GTA Online отсутствуют реальные автомобили, и порой найти нужную декаль просто невозможно, потому сделать автомобиль 1:1 без модификаций просто невозможно. Но, у сообщества удалось максимально приблизиться к реальному автомобилю Кена: игроки выбрали черный цвет, а также нанесли декали зеленого и желтого цвета на Drift Tampa - автомобиль, основанный на реальном дрифт-Mustang. После фанаты заполонили Reddit, пользователи выкладывали много различных версий автомобиля с различными подписями, соболезнованиями семье и пожеланиями Кену.

Он был моим кумиром в мире гонок, и именно благодаря ему я увлекся автомобилями и автоспортом. Благодаря ему ралли стало моим любимым видом автоспорта. RIP;

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Некоторые даже призвали людей выехать на своих Mustang на улицы в знак уважения Кену: "Лучше бы это была единственная машина, на которой я увижу людей завтра".