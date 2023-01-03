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Need for Speed: Unbound получила огромную скидку спустя месяц после релиза
Electronic Arts, что такое? Не похоже на их тактику...
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Need for Speed: Unbound это крупная гоночная игра от Electronic Arts, однако первая скидка была доступна уже через две недели на консолях, составляла она 40% от оригинальной цены. Что-то на тактику издателя не очень похоже, и новыми релизами обычно EA не разбрасывается, однако в этот раз что-то совсем все плохо. Угадайте, что вы сейчас увидите на страничке NFS: Unbound в Steam? Правильно, скидку, да немалую, в 40%, как было несколько недель назад на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.

Примечательно, что новогодняя распродажа началась в Steam несколько раньше, а крупную скидку игра получила только 31 декабря (а уведомление мне пришло и вовсе с опозданием на несколько дней). Что же это получается, распродажа самого издателя, подарок, или проблемы с продажами?

С момента релиза Need for Speed: Unbound прошел ровно месяц, игра вышла 2 декабря 2022 года. Кстати, еще раньше со скидками игру можно было купить на диске. Теперь "халява" доступна всем желающим, ну или тем, кто не понимает, что игра вышла не очень. Тем не менее большинство пользователей оставили хороший отзыв и заявили, что после прохождения остались приятные эмоции, если не обращать внимание на некоторые детали: копы, визуальный стиль персонажей (не эффекты дыма от автомобилей, они здесь, как раз, сделаны на хорошем уровне), музыку (ее, лучше всего, забыть навсегда, но это — сложно). Я вообще удивлен, как они смогли создать настолько плохой саундтрек, отобрать можно лишь несколько песен, остальное - в мусорку. Многие сошлись во мнении, что данная игра стоит вашего времени, однако не стоит того ценника, который выставили разработчики без скидки (70$). Сейчас же проект можно урвать за 41 доллар в Steam. Также фанаты предполагают, что такая скидка обусловлена слабой рекламной кампанией на старте, и многие желающие поиграть в новую NFS вовсе не знают о существовании нового проекта — хорошее оправдание компании, но звучит слишком смешно, если вспомнить про то, кто является издателем проекта.

Я бы сказал, что это не скидка, а правильный ценник на игру, ибо именно за такую цену игру уже хочется добавить в свою библиотеку Steam. Такими темпами, через несколько месяцев придется ставить скидку еще выше, и наверняка работать над новой частью Need for Speed, а тут еще, нужно поддержку для Unbound обеспечить... Кстати, первый апдейт должен по планам разработчиков выйти в январе, он добавит новые социальные функции в игру. После него создатели будут добавлять автомобили, кастомизацию, и тюнинг.

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Кстати, с Heat была похожая ситуация, после релиза в Steam игра получила скидку в 70%... А потом и все 80%... Похоже, это нормальная практика для франшизы Need for Speed, компанию кормит FIFA, хотя даже на нее уже установили скидку в 60% по случаю праздников... Electronic Arts в беде. Даже неудобно как-то говорить, что доит игроков.

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#steam #need for speed #unbound
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