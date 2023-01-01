ЛГБТК+ сообщество недовольно таким развитием событий на фоне протестов в Иране.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
реклама
Не туда, и не сюда, на нейтральный стульчик посадите меня, пожалуйста, вот как можно описать действия нынешних разработчиков Modern Warfare 2 из Infinity Ward. Разработчики максимально отличились, и по итогу получили порцию критики как от ЛГБТК+ сообщества, так и от адекватных игроков.
Начнем с того, что впервые такая практика была применена в королевской битве Warzone, после того, как появились флаги посвященные месяцу гордости, их успешно цензурили для игроков с Ближнего Востока. Изображение просто заменяется на серое, и очень, плохого качества, видно, что-то там не так. В Modern Warfare 2 по всей видимости такая же ситуация, игроки сообщают о затемненном баннере, вместо флага ЛГБТК+.
Удивить сложно, поскольку сейчас на Ближнем Востоке ведут активную борьбу с ЛГБТК+ сообществом, включая блокировку игр, в которых имеется какой-либо намек на поддержку в сторону меньшинства. Та же The Sims была заблокирована, а значит, что Activision, несомненно, пытается избежать блокировки популярнейшей франшизы на крупном рынке. В ином случае, прощай доходы на несколько миллионов, что не устраивает Бобби Котика.
И вот оно, за это разработчиков критикуют и ЛГБТК+ сторонники, и обычные игроки, включая тех, кто играет на Ближнем Востоке. Как показала данная ситуация, прибыль для Activision важнее, чем позиция в отношении прав ЛГБТК+.
Корпорации не заботятся ни о чем, кроме прибыли - Dire87;
Публичный имидж — это просто еще один метод получения дополнительной прибыли с проекта;
И они правы, как показывает нынешняя ситуация, компания просто зарабатывает деньги включая в игру всю эту мнимую поддержку меньшинств, запрещая делать "оскорбительные" вещи и так далее. Причина только в прибыли, а не в поддержке, и уж тем более в мышлении. Как говорится, компания просто идет за стадом, ведь так делают все.
Им плевать на гордость. Люди каждый раз попадаются на это, и каждый раз это срабатывает - bmrvkia;
Все эти комментарии и критику можно найти в популярном сегодня посте от AlxKing22 в r/gaming на Reddit, автор приложил изображение флага в глобальной и версии для Ближнего Востока, выше изображена версия для условных Иранцев, а ниже для всех остальных:
Как видите, один и тот же игрок, однако флаг — совершенно иной. Маловероятно, что компания изменит свой подход к цензуре, ибо никто не собирается ради ЛГБТК+ терять доходы с целого ближневосточного рынка. Пока данный рынок приносит солидные деньги, никто не будет показывать свое истинное отношение к проблемам меньшинства, если бы не деньги, такого флага нигде бы не было. Все это было обнаружено в преддверии к очередному месяцу гордости 2023 года, в Call of Duty, как и везде вновь добавят флажки, косметику и испытания ради мнимой "поддержки" ущемленных большинством людей. Кстати, вся косметика, празднования, ивенты, фотографии и подарки также будут зацензурены на Ближнем Востоке, поскольку, опять возвращаемся к легкой аргументации: "деньги и опасность запрета на крупном рынке".
рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Да, так оно и есть. Например, в GTAO и RDO любой контент с азартными играми на буквально фальшивые деньги (казино и покер, соответственно) вырезан, с ним не позволяют взаимодействовать. Тогда как в цифровых магазинах я могу скачать буквально симулятор казино, либо посмотреть рекламу реальных казино по телевизору. Довольно странно. - XaviJon_;
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.