ЛГБТК+ сообщество недовольно таким развитием событий на фоне протестов в Иране.

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Не туда, и не сюда, на нейтральный стульчик посадите меня, пожалуйста, вот как можно описать действия нынешних разработчиков Modern Warfare 2 из Infinity Ward. Разработчики максимально отличились, и по итогу получили порцию критики как от ЛГБТК+ сообщества, так и от адекватных игроков.

Начнем с того, что впервые такая практика была применена в королевской битве Warzone, после того, как появились флаги посвященные месяцу гордости, их успешно цензурили для игроков с Ближнего Востока. Изображение просто заменяется на серое, и очень, плохого качества, видно, что-то там не так. В Modern Warfare 2 по всей видимости такая же ситуация, игроки сообщают о затемненном баннере, вместо флага ЛГБТК+.

Удивить сложно, поскольку сейчас на Ближнем Востоке ведут активную борьбу с ЛГБТК+ сообществом, включая блокировку игр, в которых имеется какой-либо намек на поддержку в сторону меньшинства. Та же The Sims была заблокирована, а значит, что Activision, несомненно, пытается избежать блокировки популярнейшей франшизы на крупном рынке. В ином случае, прощай доходы на несколько миллионов, что не устраивает Бобби Котика.

И вот оно, за это разработчиков критикуют и ЛГБТК+ сторонники, и обычные игроки, включая тех, кто играет на Ближнем Востоке. Как показала данная ситуация, прибыль для Activision важнее, чем позиция в отношении прав ЛГБТК+.

Корпорации не заботятся ни о чем, кроме прибыли - Dire87;

Публичный имидж — это просто еще один метод получения дополнительной прибыли с проекта;

И они правы, как показывает нынешняя ситуация, компания просто зарабатывает деньги включая в игру всю эту мнимую поддержку меньшинств, запрещая делать "оскорбительные" вещи и так далее. Причина только в прибыли, а не в поддержке, и уж тем более в мышлении. Как говорится, компания просто идет за стадом, ведь так делают все.

Им плевать на гордость. Люди каждый раз попадаются на это, и каждый раз это срабатывает - bmrvkia;

Все эти комментарии и критику можно найти в популярном сегодня посте от AlxKing22 в r/gaming на Reddit, автор приложил изображение флага в глобальной и версии для Ближнего Востока, выше изображена версия для условных Иранцев, а ниже для всех остальных:

Как видите, один и тот же игрок, однако флаг — совершенно иной. Маловероятно, что компания изменит свой подход к цензуре, ибо никто не собирается ради ЛГБТК+ терять доходы с целого ближневосточного рынка. Пока данный рынок приносит солидные деньги, никто не будет показывать свое истинное отношение к проблемам меньшинства, если бы не деньги, такого флага нигде бы не было. Все это было обнаружено в преддверии к очередному месяцу гордости 2023 года, в Call of Duty, как и везде вновь добавят флажки, косметику и испытания ради мнимой "поддержки" ущемленных большинством людей. Кстати, вся косметика, празднования, ивенты, фотографии и подарки также будут зацензурены на Ближнем Востоке, поскольку, опять возвращаемся к легкой аргументации: "деньги и опасность запрета на крупном рынке".

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