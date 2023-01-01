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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Бывший сотрудник Treyarch заявил, что студия мечтала о поглощении Activision компанией Microsoft
А Sony еще говорит, что сделка плохая, однако сотрудники считают иначе.
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Уходящий год был трудным для игровой индустрии, а в особенности для Call of Duty, Microsoft и Activision Blizzard - во-первых выпуск технически плохого шутера, а во-вторых сделка на миллиарды долларов, которую никак не могут завершить из-за различных регуляторов в Европе и США. Пока неясно какая будет у сделки развязка, какие еще интересные данные мы узнаем от компаний в ходе расследования, и что будет с самими регуляторами, ибо как показывают последние месяцы, они тоже подвержены опасности со стороны высших инстанций.

Как оказалось за сделку выступает не только руководство Activision, но и сами сотрудники, например бывший разработчик Call of Duty: Black Ops Cold War Джек Берроуз из Treyarch рассказал, как сделка повлияла на него, на ход разработки шутера и на его коллег. В подкасте Kiwi Talkz, дизайнер уровней для Cold War заявил, что, хотя сама крупная сделка не должна была влиять на работу обычных сотрудников, все равно многие сотрудники "мечтали" о моменте, когда Microsoft станет владельцем студии, и как поменяется процесс работы в итоге. Сотрудник мягко намекнул на то, что на данный момент в Activision не так много творческой свободы, и работники мечтают, чтобы это изменилось.

Да, мы мечтали о том, как это повлияет на повседневную работу. Мы думали изменится ли процесс разработки или мы получим больше свободы, чтобы мы могли делать то, что хотим сами. Поменяется ли отношение руководства и задачи, и все в таком духе;

Сотрудники предполагали, что после покупки Microsoft произойдет важное изменение во франшизе Call of Duty: игра будет выходить не каждый год, а скажем раз в два года, или даже все три, что кстати, произошло в итоге в этом году. Берроуз отметил, что, хотя было интересно поразмышлять о том, как все может измениться под управлением Microsoft, он уже не мечтает о лучшем, ибо если даже сделка состоится, то новый владелец продолжит "печатать деньги" благодаря популярнейшей франшизе в мире. Мечты хорошо, но доходы никто не отменял, разве что, сотрудники могут рассчитывать на стартовую помощь от компании и дополнительных людей для разработки Black Ops.

Сама сделка Activision и Microsoft на данный момент просто стоит на месте, сейчас компании заняты судом с FTC в Америке, вероятно, данная проблема будет в скором времени разрешена, поскольку обе компании неплохо обвинили FTC и нашли аргументы в свою пользу, уже были угрозы от Microsoft обратится в высшие инстанции, чтобы обезвредить торговую комиссию США. Многие считают, что сделка завершится после марта следующего года, как раз тогда, когда завершится второй этап глубокого расследования Европейских регуляторов. После победы в Америке, процесс приобретения может несколько ускорится, ибо появятся и аргументы для победы над CMA в Европе. Основная проблема в сделке сейчас это франшиза Call of Duty и Sony, регуляторы опасаются, что франшизу уберут с PlayStation и сделают эксклюзивом для Xbox. Никакие аргументы от американского техногиганта, пока что, не помогают в завершении сделки, даже предложенные 10-летние соглашения не помогли реализовать задуманное, Sony сознательно отказалась от такого предложения.

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Отмечу, что одна мечта сотрудников Treyarch все таки была реализована — теперь игры Call of Duty выходят каждые два года, вместо одного. То бишь, следующая часть популярного шутера выйдет в 2024 году, а в 2023 нас ждет лишь крупное сюжетное дополнение и контентное обновление со старыми картами из Modern Warfare 2.

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#microsoft #activision #infinity ward #call of duty #treyarch #black ops
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