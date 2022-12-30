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Киберспортсмены по Apex Legends получили выплаты за соревнование после массовых жалоб
Вот как оно бывает, ты старался, а тебе ничего не дали.
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Ни одна игра с крупными киберспортивными мероприятиями не обходится без скандалов, ну вот, конец года, Apex Legends также решилась присоединиться к списку "плохих" проектов, попала в скандал все таки. Дело в том, что профессиональным игрокам не выплатили денежные средства за победу сразу, а сделали это только лишь после массовых жалоб и протестов.

Спустя день, после того, как профессионалы Apex публично пожаловались на "кидалово", обещанные выигрыши за Apex Legends Global Series наконец-то были выплачены игрокам. Однако и выплата не прошла без критики, многие считают, что организаторы спохватились и завершили выплату лишь потому, что проблема была освещена публично, а не потому, что так планировалось. По всей видимости, кто-то получил сумму меньше, чем хотел и обиделся на организаторов соревнования.

Проблемы с выплатами в киберспорте не редкость, иногда деньги идут до победителей несколько месяцев, проблемы, связанные конкретно с Apex Legends Global Series начались вчера, после того как игрок Wxltzy из Moist Esports пожаловался: он и его команда хотели принимать участие в LAN Split One Playoffs, а им все еще не выплатили выигрыш с LAN ALGS Championship от июля 2022 года. К его жалобе присоединились другие игроки, и словно волшебство, выплата сразу завершилась, длительное ожидание закончилось.

Время выплат не случайное, и можно провести параллель с другими игроками: многие профи по Apex зачастую получали деньги за соревнование после жалоб в PGL, это одна из компаний, которая занимается организацией крупного чемпионата по королевской битве. Остальные же ждали, и молчали...

Отмечу, что в правилах самого турнира ALGS прошлого сезона указано: игроки обязаны подписать декларацию победителя в течение 90 дней после окончания чемпионата, а также организаторам понадобится около трех месяцев на доставку приза. Не совсем понятно с какого момента начинается отсчет трех месяцев по доставке средств, хотя учитывая, что некоторые профи ждали приз более 6 месяцев, эти правила не работают как надо. Единственное правило, которое работает для выплат за соревнование: вам выплатят, но не знаем когда точно.

Такое долгое ожидание приводит и к некоторым проблемам, например иногда магический курс меняется не в пользу победителей, и победители получают меньше денег по итогу. Если углубляться в историю соревнований Apex, то можно найти еще много людей с аналогичной проблемой: бывший тренер Cloud9 PVPX, утверждает, что ему не выплатили деньги за плей-офф Split Two в Швеции, который состоялся в мае 2022 года.

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В общем и целом имеется лишь один выход, для того, чтобы получить свои законные денежные средства в срок: пожаловаться в компанию организатора, либо раздуть жалобу в социальных сетях, оба метода эффективны, это показывает сегодняшняя ситуация. В целом, жалобы почти всегда решают юридические проблемы, терять репутацию организаторы совсем не хотят, а пока все тихо, можно деньги и у себя подержать, вдруг профессионалы забыли про свою победу и не приедут забирать приз?

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#apex legends #киберспорт #киберспортивные дисциплины
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