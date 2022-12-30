И опять Twitch подвергся критике за свои действия.

реклама

И вновь Twitch критикуют за его нестандартные действия, надо было смотреть за словами, как говорится. В этот раз платформа подверглась критике за то, что в одном из постов приуроченных к концу года, создатели назвали многочисленных "VTuber" стримеров искусственным интеллектом. Некие VTubers стали популярными на платформе, их популярность росла также, как экономика Китая — стремительно. Бум популярности прошел в 2020 году, когда вот, пандемия там, все дела. В начале этого года VTuber Ironmouse стал самым популярным стримером на платформе, а жанр больше не является чем-то странным и неизвестным для пользователей Twitch. Появились специальные агентства, которые сотрудничают с VTuber-стримерами.

Бум VTuber контента привел к массовому успеху для многих независимых стримеров, которые придумывали уникальные аватары для себя. Другие крупные компании также присоединились к данному жанру, включая Sega, Disney, Crunchyroll и Netflix. Поскольку Twitch это самая лучшая платформа для любителей VTuber-стримеров, создатели решили отметить самых успешных VTuber-стримеров за 2022 год. Однако формулировка в посте привела не к поздравлению, а больше, к оскорблению, многие оскорбились и начали критиковать платформу за такой пост. Критиковали Twitch не только создатели контента, но и их подписчики.

Создатели в посте хвалили стримеров, благодарили их за вклад в развитие платформы, но ошибкой было называть стримеров искусственным интеллектом, конечно, это распространяется только на VTuber-стримеров.

Эти VTubers не генерируются искусственным интеллектом, у них есть авторы, которые управляют ими и заставляют их действовать;

По мнению многих стримеров, называя их искусственным интеллектом, создатели показали незнание собственной платформы и ее трендов. Томатин, директор по продажам VShojo, отметил:

Twitch, я ценю любовь, но, при всем уважении, VTubing не имеет ничего общего с искусственным интеллектом;

Создатель VTuber-персонажа добавил:

Мы не созданы для ИИ. Мы — анимированные персонажи в реальном времени. Мы — настоящие люди;

В итоге специалисты по этой сфере объяснили создателям в комментариях к посту, что создание 3D-модели для VTuber-стримеров требует месяцев кропотливой работы, и требуется также множество различных людей для реализации этой задумки, от дизайнеров, до технических специалистов. На самом деле искусственный интеллект используется только для отслеживания тела и движений стримера. Томатин заявил, что их должны признать не искусственным интеллектом, а настоящими людьми, как и других стримеров.

На фоне многочисленных скандалов на платформе, включая сегодняшний, многие стримеры уходят навсегда на аналогичные платформы, чтобы продолжать карьеру там. VTuber-стримеры не исключение, многие популярные контент-мейкеры после данной ситуации начали поиск новых платформ, на замену популярному Twitch, слишком уж, нестабильная работа там.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Жанр стал настолько популярным, что такая ошибка не имеет место в 2022 году, потому, скорее всего, ждем извинений от создателей поста, это, как всегда, забудется через несколько недель и все успокоятся. Кстати, ведение стримов в жанре VTube позволяет избавиться от проблем при общении через камеру, поскольку ваше лицо заменяется виртуальным персонажем, потому, такой жанр будет развиваться и дальше, это способствует развитию контента на медиа-площадках.