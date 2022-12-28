реклама
Через несколько дней наступит Новый год, за это время активные геймеры наиграли кучу часов в Steam, и вероятно, вы бы хотели вспомнить, во что играли, сколько играли, как играли, и сравнить это с результатами других пользователей? Если да, то встречайте новую функцию в Steam от Valve - Steam Replay 2022. ПК-геймеры смогут похвастаться своими достижениями в игровой сфере, благодаря Steam.
Steam - наверное, самый популярный цифровой магазин для игроков на ПК, и таковым он остается с момента запуска в 2003 году. Конечно, не только Steam предоставляет возможность посмотреть свои достижения за уходящий год, на многих сайтах присутствует таковая возможность, и в Steam кстати такая, скажем традиция, пришла после того, как такую традицию создали разработчики Spotify. Напомню, каждый год в Spotify выходит кампания Spotify Wrapped, в рамках которой можно узнать вашу и активность других пользователей за год. Такая же традиция появилась и у Sony, и у Nintendo, где можно посмотреть активность по играм, и какие из них стали самыми популярными среди пользователей.
Теперь в таком событии могут принять участие и ПК-геймеры, благодаря компании Valve, и функционалу Steam Replay. Вы можете посмотреть какие достижения получили в текущем году, сколько наиграли в общем времени за год, какие игры вам больше понравились, какой процент времени был потрачен на каждую игру и многое другое, все это можно сравнить с общей статистикой сервиса. Там даже есть функционал, который позволяет узнать в какие игры вы предпочитаете играть с контроллером, а в какие с клавиатурой и мышью.
Войти в Steam Replay можно на странице рекомендаций, в моем случае пришлось пролистать несколько предложений со скидками на игры.
Зайдя на страничку Steam Replay я был удивлен, тем, как меня вообще определили в любителей MOBA, хотя я даже не помню в какие игры данного жанра играл, как видите, функционал действительно помогает осознать, во что ты играл на протяжении года... В моем случае, уж точно помог удивиться.
Там же можно найти общие подписки на работы в Steam Workshop, или например, посмотреть на самые трудно зарабатываемые достижения, которые вы получили за год. Или вот, например, посмотреть, сколько ты наиграл в определенную игру, например, вот как я поиграл и забыл про Forza Horizon 5... А я ведь премиум версию покупал...
Уникальное оформление можно найти для некоторых игр, например для Halo Infinite и PowerWash Simulator, если вы играли в них через Steam, идите и смотрите на эксклюзив. Также Valve отметила и владельцев Steam Deck, вы можете посмотреть процент игр, которые были запущены через портативную консоль, если, конечно, у вас она имеется, или подключалась к вашему аккаунту другим человеком. Вы также можете настроить Steam Replay для общего доступа, показать главную статистику, а что-то постыдное скрыть, и потом поделиться на форумах, или с друзьями.
Для каждой игры отображаются полученные достижения за год, скриншоты, которые были выгружены в Steam, можно также посмотреть количество игр на какой платформе сыграны были, у меня вот имеется несколько процентов связанных с Linux. Можно посмотреть Streak, сколько дней подряд вы заходили в игры и в какие именно, можно также посмотреть сколько сессий было сыграно за год, я так понимаю, это количество входов в проект, возможно, с каким-то промежутком, например час. Можно также увидеть процент новых релизов, в которые вы играли за год.