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Хакер предлагает Илону Маску выкупить 400 млн аккаунтов Twitter, чтобы избежать штрафа от GDPR
Как поступит бизнесмен? Пожертвует репутацией или деньгами?
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У пользователей Twitter и бизнесмена Илона Маска вновь проблемы, на этот раз не по инициативе самого бизнесмена, а по желанию успешного хакера, который смог завладеть доступом к 400 млн аккаунтам в социальной сети, и уже сливает некоторую часть на Dark Web. Неприятная ситуация, которую вновь придется решать бизнесмену — деньги или репутация, что выберет Илон?

Хакер смог получить такие данные, как: электронная почта, имя пользователя, количество подписчиков, дата создания и номера телефонов, а также, конечно все это при покупке даст доступ ко взломанному аккаунту. Купить такую информацию можно в темном участке интернета, разумеется незаконно. Напомню, последняя утечка в социальной сети была аж в конце ноября, то есть, совсем недавно.

Как сообщают СМИ, Twitter пострадала от масштабной утечки, в ходе которой хакеру досталась информация по 400 млн аккаунтам пользователей, некоторая информация уже была продана на Dark Web. После недавних принятых решений бизнесмена для социальной сети, и анонсе о его уходе с поста генерального директора, это новый удар по репутации бизнесмена, однако он может избежать, и даже поднять свою репутацию распрощавшись с миллионами в пользу хакера. Последняя масштабная утечка в Twitter унесла в темную часть интернета информацию по 5 миллионам аккаунтов, сегодня уже это число - 400 миллионов аккаунтов, и это, куда серьезнее и опаснее для бизнесмена.

Есть также вторая проблема: хакер располагает информацией по аккаунтам очень популярных людей, например Салман Хан, Сундара Пичаи (главный исполнительный директор Google), и даже информацией по аккаунту Министерства информации и радиовещания Индии. Покупка блока информации позволит узнать данные по аккаунту и войти в него, что в перспективе очень плохо, как для владельцев учетных записей, так и для самого Илона — репутацию потерять очень легко.

Алон Гал, соучредитель и технический директор Hudson Rock (израильская компания, занимающаяся вопросами безопасности), предполагает, что сбой в API Twitter позволил злоумышленнику найти любой адрес электронной почты или номер телефона, что привело к обнаружению подключенных профилей, и в итоге, привело к сливу еще большей информации.

Хакер также оставил сообщение самому бизнесмену, он предложил ему сделку: "Twitter или Илон Маск, если вы читаете это, вы уже рискуете получить штраф GDPR за нарушение данных о 5,4 млн пользователей, представьте себе штраф за нарушение данных о 400 млн пользователей. Приобретите эти данные эксклюзивно, если хотите избежать выплаты штрафа в размере $276 млн, который Facebook получил за нарушение GDPR (за 533 млн пользователей)".

Очевидно, у Илона проблемы не только в репутации, но и в штрафах, долги не за горами.

"После этого я удалю эту тему и больше не буду продавать эту информацию" - Хакер;

То бишь, хакер желает продать информацию Илону за пару миллионов долларов, и не думайте, что ограничится парой, там будут десятки миллионов. В случае выкупа информации у хакера, Илон сможет спастись от штрафов и спасет свою репутацию, а также спасет известных личностей от их участия в мошеннических действиях. Напомню, что мошенники могут использовать Twitter аккаунты знаменитостей для фишинга и криптомошенничества, что в долгосрочной перспективе рушит всю репутацию компании или знаменитости, а в свою очередь и Илона Маска.

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Что тут скажешь, сделка Илона с Twitter определенно — плохая, бизнесмен на этом потерял миллиарды, стал на второе место в списке самых богатых людей на земле, потерял частичку акций Tesla, и в целом, продолжает терять доходы и репутацию, включая у пользователей самой социальной сети. После такой массовой утечки, если честно, мне несколько расхотелось использовать сеть, а что говорить про более влиятельных людей? Рекламодателей? Очевидно, у Илона проблемы, и одной сменой генерального директора здесь не обойтись. В первую очередь, Илону придется принять решение, выкупать данные у хакера, или оставить все как есть, оставить все на самотек. В долгосрочной перспективе это потеря репутации, минимальные шансы на восстановление популярности Twitter и потеря рекламодателей на долгие годы. Слова, что это только начало истории Илона и Twitter - оказались правдой, за эти несколько недель произошло больше в истории компании, чем за ее годы без Илона, Илон притягивает неудачу за неудачей. Кстати в рамках атаки был даже взломан аккаунт влиятельных политиков США, что также, не сулит ничем хорошим для бизнесмена и социальной сети, а также для самих политиков Штатов.

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#илон маск #twitter #илон маск twitter #хакер
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