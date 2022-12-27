Зимние активности от Rockstar уже готовы.

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В GTA Online официально открыт праздничный сезон, на неделю: снег, снеговики, зимние активности, снежки, Jingle Bells и конфеты. Естественно разработчики не могли оставить игроков без приятных бонусов, особенно много их, для новичков, впрочем, как и всегда — новички получают самую большую часть контента обновления.

В Лос-Сантосе начинается праздник, предприятия и дома украшены праздничными украшениями, а по прогнозу погоды — много снега и идеальные условия для дрифта на заднеприводном автомобиле. Первая интересная активность — уничтожение снеговиков, поддайтесь инстинкту и развалите их руками, либо используйте огнестрел, автомобиль, да хоть вертолет. За 25 уничтоженных снеговиков (а их дети строили....) вы получите 125 тысяч долларов и уникальный новогодний костюм пухлого снеговика.

Преступность, конечно же, возрастает в праздничные дни: украсть подарки, святое дело для каждого грабителя в Лос-Сантосе. В городе появился новый преступник, который обожает темноту, и нападает на слабых - The Gooch, успешно отразив нападение вы получите его фирменную маску и небольшой бонус в виде внутриигровых долларов на подарки. Носите с собой дробовик, всегда, и даже в автомобиле — вот он успех.

Над Weazel Plaza тоже праздник, только такой, в стиле криминального города. Вечеринка пошла не по плану, в небе открыта стрельба, преступники ведут борьбу с вертолетом местной полиции. Если вы победите грабителей на высотке, то получите себе деньги и новое оружие, а также специальный новогодний скин на Pistol MK II, в будущем его можно будет использовать в любое время года в оружейной.

По всему городу скидки и подарки: зайдя в игру можно получить конфету, которой можно убивать игроков (знаменитое американское лакомство). В магазине одежды можно открыть порядка десяти костюмов бесплатно, также можно установить новогодний гудок на автомобиль, и покрасить его совершенно бесплатно в новогоднюю стилистику. Все что связано с новым годом — для вас, бесплатно, только найдите эти скидки.

В миссиях Acid Lab Sell Missions действуют двойные выплаты, на Новый год любят варить мет. Также на праздниках обожают гонять участники автоклуба ЛС, за гонки вы получите тройную выплату RP и долларов. До 28 декабря в автосалоне Симона можно купить Annis 300R и суперкар Överflöd Entity MT, потом их, временно уберут из игры. В том же автосалоне можно найти несколько автомобилей в новогодней раскраске.

Также имеется куча скидок на вооружение, можно сэкономить порядка 50% на лазерном вооружении и минах. Участвуя в гонках можно получить скидку от автоклуба ЛС на Declasse Drift Tampa и Pegassi Infernus Classic, до 30%. Также за гонки подарят легендарную Comet S2 Cabrio в новогодней ливрее, но поиграть в гонках придется довольно долго и много, и желательно, конечно, побеждать на первых местах.

Также после зимнего апдейта появился новый функционал, например возможность удалить ненужные контакты из телефона. Это позволило убрать массу ненужных номеров, и тем самым ускорить использование необходимых номеров. Если раньше на вызов уходило секунд 10-15, то сейчас секунды 2. Удобно. Разработчики молодцы — смогли поправить баланс с Кайо Перико, тем самым обрубив хороший заработок для любителей гриндить, и баговать его. Хотя, баги и глитчи никуда не исчезли, но повторить их стало сложнее, проще, проходить по уму, как нормальный человек, выполняя миссии по-новому.

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Через несколько дней появится еще порция контента.