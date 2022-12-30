Цикл жизни одной из карт в Modern Warfare 2 составил всего одно тестирование.

реклама

Игроки Modern Warfare 2 отдают дань уважения одной из карт, которая, по всей видимости, не будет добавлена в игру после бета-тестирования. Речь идет про музей Valderas, данная локация активно игралась на тестировании в сентябре, однако разработчики до сих пор ничего не сказали про нее, и найти ее сейчас в шутере — невозможно, фанаты, просто смирились с тем, что карта — мертва.

Valderas Museum - основная карта на раннем тестировании проекта, я попадал на нее почти всегда, пока играл в шутер в сентябре, и она мне понравилась, локация была довольно сбалансированной, хотя и имели место позиции созданные специально для кемперов, однако в нынешней Modern Warfare 2 на любой карте можно найти такую локацию, в остальном она была отличной. На момент релиза шутера, карта была полностью удалена из игры, датамайнеры не могут найти ее в файлах, а фанаты уже предположили, почему ее постигла такая судьба: дело в том, что локация сильно похожа на музей Гетти в Лос-Анджелесе.

С тех пор как прошло тестирование, разработчики не поднимали вопрос про музей, хотя локация активно рекламировалась в сентябре, также, как и удаленная локация с болидами формулы-1. Вероятно, создатели отказались от карты, так как в случае ее релиза создателей ждет иск за нарушение авторских прав, а такой популярный музей, точно не пропустит схожую локацию в самый популярный шутер, который получает миллионы ежедневно. Игроки смирились с такой судьбой музея, и отдают дань уважения на Reddit, создавая... Мемы?

Многие пользователи пишут в комментариях "F" в знак уважения карте, а другие уверенны в том, что Infinity Ward серьезно ошиблась, когда начала разработку и рекламу данной локации в сентябре. Удалять карту — было ошибкой, считают игроки в шутер. Многие все еще надеются на то, что команда разработчиков найдет способ вернуть музей в игру, вероятно, придется сделать переработку основных деталей, чтобы избежать иска по АП.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Похожая ситуация и с картой Crown Raceway, ранее ее называли Marina Bay Grand Prix, она была основана на одноименном автодроме в Сингапуре. После релиза все упоминания о локации были удалены, даже ролики на официальных каналах разработчиков, после чего карту вернули в игру под названием Crown Raceway. Музей возвращать не спешат.