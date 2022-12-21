Возможно, проект даже выйдет раньше, чем F1 23.

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Хорошая новость, для любителей WRC, а также для тех, кому не понравилась WRC Generations. Вероятно, новая часть симулятора выйдет раньше, чем планировалось, точнее чем ожидалось сообществом, разработчики собираются нарушить свою же традицию релиза проектов. Вероятнее всего, WRC 23 увидит свет весной 2023 года.

Обычно игры WRC выходят ближе к концу года, это совпадает с окончанием сезона WRC в реальном мире. Новейшая Generations была выпущена в ноябре текущего года, в целом, все по традиции, ведь ранее проекты также не выходили ранее сентября. Однако с 23 частью, все может быть несколько иначе, по слухам, релиз запланирован на весну. Об этом заявила GamesIndustry.bz. Согласно сообщению GamesIndustry, Джефф Смит, который ранее управлял разработкой Dirt и Grid в Codemasters, будет управлять разработкой новейшей WRC до весны.

Выход WRC весной — это гораздо раньше, чем ожидалось сообществом, хотя официально проект еще не анонсирован, но если этот слух — правда, анонс мы увидим совсем скоро, Electronic Arts придется сделать анонс до конца зимы, у них два месяца.

Получается, что релиз WRC 23 состоится в период с 1 марта по 31 мая следующего года. Отмечу, что эта дата совпадает с сезонами гонок в Мексике, Хорватии и Португалии. Ранний релиз WRC также означает, что поиграем в раллийные гонки мы раньше, нежели будет запущен новый сезон в F1, поскольку традиционно F1 выходит в июле. Удивительные изменения, надеемся, что это не означает, что в будущем проекте будет много ошибок как в Battlefield, и также мало контента, как в Battlefield - не повторяй ошибки EA, пожалуйста.

Выходит, что релиз 23 части произойдет спустя четыре-шесть месяцев после выхода WRC Generations, и это довольно маленький срок для такой игры. Нам остается ждать официального подтверждения от разработчиков из Codemasters и EA.

А теперь к интересному, что же нового нас ждет в WRC 23? Официально, конечно, ничего неизвестно, поскольку проект не анонсирован, но некоторая информация все же имеется, спасибо надежному инсайдеру Тому Хендерсону. По всей видимости, в 23 части мы сможем создать полностью новый автомобиль, можно выбирать свой движок, трансмиссию, коробку передач, подвеску и тормоза, и остальное, что необходимо для успешного ралли. Если проще, то нас ожидает полноценный конструктор автомобилей, надеюсь, менять кузов там тоже можно будет, менять детали экстерьера — мое любимое дело.

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Что касается тюнинга, то нам известно, что настроить можно будет все что угодно, начиная от переднего и заднего бампера, и заканчивая фарами, зеркалами и даже дефлекторами. Также разработчики добавят фишки из любимой многими DIRT Rally, в перспективе нас ожидает довольно крупный проект, в котором можно делать почти все. Если сравнивать с WRC Generations - WRC 23, по слухам конечно же, небо и земля. Вот так, необходимо работать над Battlefield, а не как работали создатели 2042.