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Зрителя Twitch арестовали за угрозы массового насилия в чате
Если вы смотрите стримы на Twitch, и хотите пошутить о преступлениях или насилии, будьте осторожнее.
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Житель Флориды был арестован после угроз о массовом убийстве в чате Twitch. Не удивительно, что полиция быстро разобралась с "токсичным" зрителем, а нам это пример — если вы хотите пошутить о преступлении, будьте осторожнее, а лучше, не делайте так. А сама платформа Twitch и так наполнена токсичностью в сообществе, множество стримеров подвергаются критике, бывали случаи, когда стримерам угрожали прямо через донат в прямом эфире, и это — страшно.

В прошлом году ситуация на платформе только ухудшилась, поскольку люди начали проводить массовые рейды, которые сопровождались угрозами и критикой в сторону стримеров, обычно это было направлено против меньшинств или членов ЛГБТК-сообщества, а не надо было самой платформе начинать продвигать повесточку, люди просто устали. Тогда люди заходили на прямой эфир к стримеру и начинали всячески гадить: писать токсичные сообщения в чате, обвинять контент-мейкера, и даже угрожать. Многие стримеры после таких рейдов уходили с платформы.

Однако в декабре текущего года произошло еще более неприятное событие на платформе, хотя благодаря полиции, никаких казней, расстрелов и перестрелок не произошло. Некий Лоуэлл Томас Шунмейкер, 33-летний житель Флориды, начал публиковать сообщения с угрозами в чате Twitch. Дошло до того, что он угрожал убить более 20 человек за раз, то есть провести массовое убийство. Он прямо писал в чате, что собирается убить людей сегодня, и естественно, многие зрители были обеспокоены и сообщили в нужные службы.

Помощники шерифа округа Палм-Бич смогли вычислить токсичного пользователя, у них удалось отследить IP-адрес, и уже 14 декабря Томас был арестован. В обвинениях также указано, что пользователь угрожал "разрушить мир", по всей видимости, это намек на целый теракт с бомбой, в случае, если это была не шутка и все прошло бы успешно — последствия были бы ужасны. На данный момент Томас находится в тюрьме округа Палм-Бич, ему готовят обвинения в письменной угрозе совершить массовый расстрел или террористический акт.

И вот, мы подходим к самому главному моменту сегодняшней истории — оправдания Томаса. Как заявил Томас, он страдает от сильной депрессии, и в тот вечер, когда он решился угрожать пользователям, он был пьян. Томас заверяет полицию, что не хотел совершать ничего плохого, и вообще он имел в виду совсем другое, а еще он не владеет огнестрельным оружием, а провести теракт без оружия, это еще то дельце.

Очевидно, что угрожать другим людям, даже онлайн, даже в чате, даже в шутку — нельзя, это можно расценивать как письменную угрозу, и за это садят в тюрьму. При чем это касается любой страны, просто в США отследить человека легче, так как он пользуется американской платформой, а у них есть связи с необходимыми органами. А вот угрозы на стриминговой платформе, где распространены видеоигры, лишь усугубят мнение общественности о видеоиграх.

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Twitch, конечно, пытается бороться с такими пользователями, всячески ограничивая их деятельность на платформе. Также добавляется новый функционал для стримеров, чтобы они могли фильтровать чат, и следить за порядком, чтобы все было без угроз, и не заканчивалось также, как в сегодняшней истории, которая кстати, не завершена, но скорее всего, Томас будет осужден по законам США за угрозы, хотя оправданиями он может смягчить наказание в несколько раз.

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