Команда уже приступила к монтажу.

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Радостная весть для тех, кто ждет экранизацию Gran Turismo, сегодня в Twitter режиссер Нил Бломкамп написал, что успешно завершил съемки, и на данный момент команда переходит к этапу монтажа.

"Вот и закончились 7 недель съемок самого быстрого фильма в мире" - Mauro Calo, каскадер;

В последние недели съемки фильма команда переместилась из Будапешта в Дубай. Как написал режиссер, съемки этого фильма стали фантастическим опытом благодаря невероятному актерскому составу и съемочной группе, далее режиссер полетит в Токио раздумывать над монтажом, ведь съемка фильма это считай, только начало пути. В финале нас ждет завораживающая экранизация на несколько часов, и по всей видимости, выйдет она уже совсем скоро, точнее, осталось ждать не так долго.

Фильм Gran Turismo расскажет историю Янна Марденборо, это если вы не знаете, на данный момент довольно профессиональный гонщик, который в далеком 2011 году всего в 20 лет сумел занять третье место в сложном соревновании: GT Academy. К огромному сожалению, соревнование уже не проводят, его закрыли в 2016 году. Тогда, в 2011 году Янн смог одержать победу, считай, почти над 90 тысячами человек. Занять третье место в таком, довольно юном возрасте — весьма похвально. Фанат заслужил этот фильм. GT Academy давала шанс молодым, и не только молодым игрокам в случае победы опробовать свои силы уже на реальных треках и автомобилях Gran Turismo.

Gran Turismo снимает известный режиссер Нил Бломкамп, он работал над такими фильмами как "Район №9" и "Элизиум". В главной роли снимается актер Арчи Мадекве. Фильм будет выпущен 11 августа 2023 года компанией Sony Pictures Releasing.

Впервые о подготовке фильма к активным съемкам стало известно в мае 2022 года, хотя идея о фильме по Gran Turismo появилась давным-давно, разработка фильма началась в далеком 2013 году с Майклом Де Лука, тогда и был написан первый сценарий. Уже в 2015 году был найден режиссер Джозеф Косински, и найдены новые сценаристы, чтобы сделать сценарий более увлекательным, однако после трех лет разработки от режиссера отказались, и только в текущем году Sony вновь задумалась о фильме, только уже серьезнее, и до отмены точно не дойдет.

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Посмотрим как профессиональный режиссер сможет реализовать такую сложную картину, ведь избежать критики от самих игроков Gran Turismo будет той еще задачей, необходимо будет соблюдать все аспекты серии в фильме.