FTC полна сил бороться с Microsoft и Epic одновременно.

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Федеральная торговая комиссия США продолжает наращивать обороты в своих делах, на данный момент комиссия готова не только бороться в суде с Microsoft за миллиардную сделку, но и также готова обязать Epic Games выплатить более 520 миллионов долларов США в результате двух штрафов, связанных с законами о защите частной жизни детей, вторая проблема связана с внутриигровыми покупками в королевской битве. В результате жалоб разработчики королевской битвы внесли несколько изменений в пользовательский интерфейс проекта, а также были созданы специальные учетные записи для детей, так называемые Cabined Accounts, кстати, такие аккаунты будут действовать во всех проектах, которые попали под управление Epic - Rocket League например.

Fortnite довольно популярная королевская битва, которая приносит огромные деньги разработчикам, и многие из этих денег исходят, как вы думаете, от какой аудитории? Как оказалось, дети тоже могут донатить, при чем немалые суммы. Многие дети играют в королевскую битву и пытаются всяческими способами получить доступ к "крутым" скинам, а так как игра Free-to-Play, на скинах базируется вся игра. Ее методы монетизации уже были ранее оспорены в судах, так что, неудивительно, что разработчики вновь попали в суд по этому делу, так как особых изменений в системе и безопасности для детей с той поры, так и не появилось. Теперь Федеральная комиссия США самостоятельно взялась за компанию, и просто огромным штрафом заставила принять, эти, важные изменения в систему.

Сегодня FTC объявила, что Epic Games согласилась выплатить рекордные штрафы в размере полумиллиарда долларов, и это следствие плохой конфиденциальности для детей, а также небезопасных платежей в один клик. Первый штраф о частной жизни детей это 275 миллионов долларов, а вот второй штраф о нежелательных платежах - 245 миллионов долларов.

"Epic подвергает детей и подростков риску из-за небрежной практики конфиденциальности, такая практика обходится потребителям в миллионы долларов в виде незаконных платежей" - FTC;

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Компания будет обязана изменить некоторые системы, и выплатить рекордный штраф за нарушения конфиденциальности. Первые изменения уже внесены, как бы Cabined Accounts это и есть следствие этого разбирательства. Также купить косметику в один клик теперь не получится, и касается это всех пользователей — не важно, 60 вам, 30 или 18 лет. Каждый человек пройдет несколько этапов перед финальным подтверждением покупки, что несколько увеличит время на приобретение внутриигровой валюты, но обеспечит безопасность, в том числе, когда за ваш аккаунт сел неакуратный ребенок. Epic также расширила время, за которое можно попросить возврат средств, теперь вернуть деньги можно в течение дня после покупки косметики. Как только вы экипируете новую косметику, возврат уже невозможен, так как компания считает это "подтверждением осознанной покупки". По умолчанию, игроки до 18 лет не смогут общаться с другими по голосовому чату, а также будет скрыта статистика по аккаунту.