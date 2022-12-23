Как же хорош владелец FTX - он просто гениален, своим провалом также помешал развитию игровой индустрии.

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Вернемся в август 2021 года - Riot Games, создатель популярной игры League of Legends подписал сделку на десятки миллионов долларов с криптовалютной биржей FTX. Да-да, именно эта биржа совсем недавно, внезапно обанкротилась, а основатель был арестован и обвинен в мошенничестве и отмывании денег.

Данная "выгодная" сделка должна была продлиться семь лет и предполагала "значительные выплаты" от FTX в пользу Riot, начиная с $12,5 млн за текущий год, и сумма далее только увеличивалась, в конце концов выплата достигла бы суммы около 17 млн долларов. На данный момент разработчики получили скудные 6 миллионов, и вполне логично, что они хотят получить еще больше денежных средств, желательно выжать из этой ситуации максимум, для этого Riot обратилась в суд, ибо далее без него не разобраться, обанкроченная биржа уж точно более сотни миллионов долларов не выплатит.

Riot подала в суд по делам о банкротстве в штате Делавэр с требованием аннулировать оставшуюся часть спонсорской сделки. В целом довольно логичный ход, так как FTX более ничего из себя не представляет. Как заявила компания Riot - FTX не может исправить репутационный ущерб, который был нанесен Riot из-за банкротства биржи. Так как FTX не может повернуть время вспять, и вернуться в прошлое, то вариант только один — сделке конец.

По сути Riot заявила, что репутация FTX была настолько сильно испорчена, что даже отдаленная связь может портить репутацию самой Riot. Чтобы поставить точку в этом деле и не нести убытки от сделки далее, Riot пошла на этот шаг.

Также в другой части заявления Riot утверждает, что сделка с FTX должна быть расторгнута, поскольку она мешает им в дальнейшем двигаться в направлении криптовалюты, по всей видимости, компания желает в будущем подписать новую спонсорскую сделку, главное, конечно, чтобы история случайным образом не повторилась вновь. Также в деле указано, что по правилам сделки, Riot не может иметь более одного спонсора, пока действует сделка, то бишь только FTX, которая обанкротилась и не может обеспечивать выплаты.

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А основателя жалко, он ведь очень любил поигрывать в League of Legends в свободное от работы время, теперь, похоже, придется отсидеть и покупать подписку Xbox для комфортной игры, а то героев много добавят, трудно разблокировать будет.