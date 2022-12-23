А вообще, достигнуть хотя бы 300 уровня за всю главу — это достижение.

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Хотя новая глава в Fortnite началась совсем недавно, прошло около трех недель, некоторые игроки успели за это время добиться серьезных успехов. Пока некоторые пользователи только осваиваются на новой измененной карте, радуются нововведениям и открывают косметику, другие занимаются гриндом, и пытаются побить свои прошлые рекорды. Все игроки в Fortnite знают про боевой пропуск, его ценность, и насколько это выгодная сделка для разработчиков и вас. Однако многие даже не задумываются, насколько для некоторых важен уровень в Battle Pass. Пока вы надеетесь забрать все награды, включая те, которые идут выше сотого уровня, до конца сезона, один из игроков в королевскую битву уже преодолел порог в 1000 уровней.

Один из игроков настолько много играл в проект после релиза главы, что за три недели удалось достичь 1001 уровня в боевом пропуске, и это было опубликовано несколько дней назад, то бишь сейчас этот игрок, скорее всего, движется к цифре в 1100, а то и в 1200 уровней. YT RYZENSMINDSET, или просто Ryzen, стал популярным в сообществе после публикации скриншота с таким достижением.

Можно подумать, что пользователь вложил реальные деньги в то, чтобы быстрее получить уровень и похвастаться после в Twitter, однако, скорее всего, все совершенно иначе. Разработчики королевской битвы облегчили добычу XP, впервые 1000 уровней смог апнуть игрок в ноябре прошлого года. Сейчас в сообществе проекта можно найти несколько человек, которые также уже достигли данного уровня, и это за три недели... Кстати, некоторые прикладывают доказательством даже видеоролики с достижением.

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Многие все еще недоумевают, как возможно достичь такого уровня за такое короткое время, однако выполняя все задания, играя днями напролет, и сфокусировавшись только на достижении определенного уровня — это возможно. Другой вопрос в том, считается ли это вообще за игру, какое ты удовольствие от этого получишь, и чем это отличается от той же работы. Похоже, что в этом сезоне получить опыт для прокачки Battle Pass еще проще, чем когда-либо, и вероятно, стоит попробовать достичь рекордного для себя уровня, ибо, разработчики могут вернуть прежнюю систему, которая как по мне, была более приятной, некий челлендж что ли был.