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Художники протестуют против изображений ИИ на ArtStation
Я бы тоже так делал, обидно, когда забирают возможность творить.
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Художники очень недовольны тем, что искусственный интеллект становится в разы умнее, и уже может творить вместо них самих, короче Detroit: Become Human в реальной жизни или на минималках. Однако не все художники готовы принимать действительность, как минимум пользователи сайта ArtStation не согласны с таким развитием событий. Напомню, ArtStation это самый крупный сайт для всех профессиональных художников, особенно для тех, кто любит рисовать на тематику развлечений, например видеоигр (там можно найти арт на любой вкус и любую игру). Именно потому, художники здесь, не терпят работы созданные искусственным интеллектом, однако такие работы по-прежнему допускаются к публикации на ArtStation (весьма обидно, не так ли?).

Эта технология весьма полезна, однако точно не в сфере искусства, у сообщества, которое зарабатывает на жизнь созданием различных картин мнение на этот счет особо негативное. По идее у крупного сайта мнение должно совпадать с большинством пользователей, однако на данный момент это несколько иначе. На сегодняшний день у ArtStation нет в правилах запрета на публикацию изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, что привело к тому, что нечестные пользователи используют это в свою пользу. Такие, не представляющие ничего для общества изображения даже смогли попасть на верхнюю часть раздела ArtStation "Explore", а это самый популярный способ художников стать популярными на сайте.

Это, по понятным причинам, раздражает нормальных пользователей, которые тратят кучу времени на создание особенной работы, а по итогу, ее оценивает лишь малая кучка людей, тогда как работу, созданную искусственным интеллектом за несколько минут могут оценивать миллионы людей. За последние дни пользователи ArtStation начали сильно протестовать против ИИ на сайте, акцию запустил некий Николас Коул, он является художником, который рисует различные костюмы, изображение "No to AI generated images" опубликовал первым, именно он, и он вообще решил выложить сразу десяток таких однообразных изображений, вот его страница:


Это просто одно и то же изображение, которое выставляют сотни художников на сайте. Добавили работы модераторам, так сказать, и это, весьма большой протест пользователей ArtStation, на который определенно необходимо обратить внимание.

Как заявил владелец сайта, правила ArtStation не запрещают использование инструментов искусственного интеллекта в процессе создания артов. При этом сайт остается платформой для того, чтобы возвышать и восхвалять оригинальные работы художников, как говорит владелец сайта, у пользователей должны быть представлены только те работы, которые они создали самостоятельно, и владельцы сайта, надеются на честность пользователей. И вы знаете, это вполне ожидаемый ответ, однако учитывая распространенность изображений, созданных искусственным интеллектом, рекомендации владельца ArtStation выглядят как издевательство над оригинальными художниками. Вероятно, разработчикам необходимо создать хоть какую то маломальски адекватную модерацию перед публикацией работ, иначе по итогу сайт превратится в свалку работ, созданных ИИ, по крайней мере, на данный момент, все движется именно к этому, а владельцы сайта ArtStation пытаются доказать, что никакой проблемы нет, художники все придумали сами, и вообще, отстаньте со своим ИИ.

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RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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Остановить создание неоригинальных изображений возможно, но чем раньше начнут предприниматься действия, тем, конечно, лучше. На данный момент понять намерения создателей сайта довольно тяжело, однако по всей видимости, в будущем разработчики желают создать некую модерацию перед публикацией контента. Однако в краткосрочной перспективе, никакие заявления о будущей модерации контента на ArtStation помочь не смогут, пока работы искусственного интеллекта легко можно выложить на сайт, и также легко можно брать оригинальные работы для переработки с помощью ИИ, то проблема будет продолжать расти дальше. На данный момент лучшим противодействием против таких изображений, является игнор (просто не оценивайте данные изображения, а еще лучше сообщать о нарушении правил). Отреагируют и заблокируют — не так важно, важно, чтобы такая работа не пробилась в самый вверх сайта, в популярные разделы, куда желают попасть многие художники, и те, кто этого действительно достоин, довольно много поистине красивых работ остается в низах сайта, из-за ИИ и недобросовестных пользователей, которые на скорую руку копируют работы.

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#искусственный интелект #artstation
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