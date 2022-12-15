Весьма смелое заявление, учитывая то, что Goat Simulator 3 - эксклюзив Epic Games.

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Компания Coffee Stain всегда славилась своими нестандартными решениями, еще с момента запуска первой части "Козла", и в этот раз, разработчики вновь нестандартно подошли к решению, казалось бы, довольно сложной проблемы. По итогу разработчики и игрокам помогли, и соглашение по эксклюзивности с Epic Games нарушить не получилось, да и сам способ довольно странный, однако рабочий.

Goat Simulator 3 - веселый симулятор козла, игра принесла много радости фанатам на релизе, однако не тем, кто хотел поиграть через контроллер, а такие были. Собственно именно проблема с контроллером привела игроков к такому, нестандартному решению. Игроки пошли искать решение проблемы на официальном сервере Discord, где есть раздел с поддержкой, однако там отвечает бот, а не человек. Фанаты получили ответ, который говорил им, что необходимо запустить игру через Steam, а не через Epic Games Store, однако вот незадача — сам проект, эксклюзив Epic Games, и на данный момент, симулятор просто недоступен в Steam.

А почему Steam? В этом магазине есть инструмент под названием Steam Input, который позволяет использовать различные контроллеры для игры, а вот в Epic Games Store, такого же инструментария, найти при всем желании не выйдет. Так каким образом разработчики обхитрили соглашение об эксклюзивности и решили проблему? Необходимо добавить сам клиент EGS в библиотеку Steam, после подключить контроллер и запустить клиент EGS через Steam, и уже после этого можно смело запускать симулятор козла. По итогу, проблема решена, а соглашение об эксклюзивности не нарушено, хотя и действий от игроков требуется совершить куда больше.

Альтернативное, пусть и довольно неординарное решение от разработчиков отлично показало себя, а вот Epic Games вновь выставляет себя не в лучшем свете, ибо за то время, пока Epic Games пытается побороть прямого конкурента, можно было разработать альтернативу важной функции Steam Input, сегодняшняя ситуация показывает, что такой функционал используется не часто, но все еще важен.

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Вот она ситуация, когда эксклюзив приносит больше проблем, чем выгоды и рекламы для платформы. Определенно после такой ситуации, фанаты будут использовать Steam со своими контроллерами, нежели Epic Games, а у вторых, остается лишь одна методика: создать псевдопобеду — эксклюзивность больших проектов.