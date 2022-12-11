Combat Records начнет свою работу с 14 декабря.

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Наконец-то разработчики Modern Warfare 2 услышали мольбы профессиональных игроков, которые хотят поделиться своими успехами в игре и статистикой по аккаунту. Совсем скоро, уже 14 декабря создатели шутера запустят новую функцию под названием Combat Records, если проще, то это боевая статистика, где засчитывают убийства, К/Д, и так далее, короче то, что так обожают игроки в онлайн-играх. На словах то это звучит весьма неплохо, однако имеется одна загвоздка: абсолютно все начинается с самого начала. Все матчи, которые были отыграны за пару месяцев, будут сброшены, каждый стартует с полного нуля.

Combat Record прямо не влияет на геймплей, он лишь регистрирует ваши результаты и других игроков, включая общее время игры, соотношение убийств и смертей, киллстрики и другую соревновательную статистику, например убийства. Фанаты желали, чтобы данный функционал ввели еще на релизе, однако функция приходит только спустя несколько месяцев, да и то, в несколько недоработанном виде, разработчики вместо переноса статистики решили просто ее удалить и заставить вас ее фармить по новой.

"Рекорды будут вестись только с даты активации функционала, и не будут включать статистику с момента запуска сезона 01 по сезон 01 Reloaded (с 16 ноября по 14 декабря)" - блог Activision;

Вообще, все не так и плохо, однако некоторые "тащеры" довольно сильно расстроились после этой новости. На самом деле, особых изменений в статистике среднестатистический игрок даже не заметит, он и не смотрит на свои достижения в целом, ну кроме К/Д разумеется, но ведь оно станет только лучше, ведь вы уже потренировались перед запуском Combat Records. Однако отсутствие функции на релизе вновь показывает — запуск Warzone 2.0 произошел слишком рано.

Также напомню, что 14 декабря стартует режим в стиле Rocket League, с квадроциклами, мячиком и другими "фишками" из соревновательной игры. Также появится новая миссия в Special Ops под названием Atomgrad, вы вернетесь в Urzikstan. Вы пойдете на поиски пропавшей команды играя за Прайса и Фару в темном туннеле, данная миссия продолжает историю Modern Warfare 2 и потребует от вас "жестокости и своевременности". За завершение рейда, вы разблокируете нового оператора, которого можно будет использовать в многопользовательской игре и в Special Ops, а также в Warzone 2.0. Также разблокируется плейлист повышенной сложности, вы сможете пройти рейд вновь с более сильными врагами, вероятно, с улучшенными наградами.

Отмечу, чтобы открыть доступ к новому рейду необходимо выполнить несколько условий:

Выполнить определенное ежедневное задание в Modern Warfare 2 либо Special Ops после релиза рейда;

Занять место в первой двадцатке в любом плейлисте Warzone 2.0;

Уйти в DMZ на последнем вертолете с добычей в размере 30 тысяч долларов;

Как только вы выполните задачи, вам откроется доступ к рейду на целую неделю, вы также сможете пригласить своих друзей, не заставляя их "мучатся" с целями описанными выше. Разработчики также советуют подготовиться, и собрать хорошую сборку в оружейнике под Special Ops, так как в рейде используется вооружение из этого режима.

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Кстати, также 01 Reloaded приносит с собой новую локацию в мультиплеер - Shipment, знакомая локация в порту игрокам в Call of Duty 4: Modern Warfare. Также будет разблокирована новая зона в DMZ, в игру внедрится "Газ", а также "Дед Мороз" с новой штурмовой винтовкой "Химера" (заявка на попадание в мету). Полный патч-ноут доступен по ссылке.