Новая эра для Switch, не только для ПК.

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На этой неделе произошел неожиданный поворот в истории Xbox и Activision Blizzard - дело в том, что компания Nintendo получила от Microsoft обязательство на десять лет, что будет выпускать шутер Call of Duty на портативной консоли Nintendo Switch. Вы знаете, это вызвало немало вопросов у сообщества, относительно того, как все будет проходить. Босс Xbox Фил Спенсер попытался объяснить это дело, процесс сотрудничества начнется с того момента, когда сделка на миллиарды долларов успешно будет завершена, то есть ближе к марту 2023 года, а то и позже, ведь регуляторы уже пошли в суд бороться за "справедливость" в Европе.

Когда сообщество впервые услышало новость, что Xbox предложила Nintendo десятилетнюю сделку по Call of Duty, никто не поверил, однако сейчас, очевидно, шутки здесь нет, и не предвиделось, это явная битва с гигантом Sony и ее консолью PlayStation. Фил Спенсер и Xbox совершенно серьезно заявляют, что намерены в будущем выпускать шутер Call of Duty на портативной консоли от Nintendo. А ведь PlayStation говорили, надо было соглашаться на десятилетнюю сделку, теперь вот оно как все повернулось, на рынке как оказалось есть не только Sony и ее PlayStation, и теперь, Sony придется побеждать в суде по сделке, иначе — шутер, похоже, уйдет с любимой многими платформы.

"Как только мы войдем в ритм, мы планируем, что когда следующая часть CoD выйдет на PlayStation, Xbox и ПК, она будет одновременно доступна и на Nintendo" - Фил в интервью The Washington Post;

Однако пока сделка не будет завершена, речи о релизе шутера на Nintendo и не идет, вот после успешной сделки, можно официально заявить, что Call of Duty переберется на Nintendo Switch и не только. Получается, чтобы Nintendo могла начать работу над переносом шутера, сперва Microsoft должна одержать победу в суде у регуляторов. В этом есть смысл, ибо если работу начать заранее, а сделка вдруг провалится (вероятность, все таки, имеется), то куча работы уйдет в никуда.

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Однако хочу отметить, что Фил не уточнил, какая именно версия попадет к игрокам на Nintendo, вероятно, они получат облегченную версию Call of Duty Mobile, нежели Modern Warfare 2, как минимум так считает сообщество. Однако есть вероятность, что это будет профессиональный порт Modern Warfare 2, который будет не сильно отличатся от проекта на ПК и консолях, но все же, отличия будут, ибо Nintendo очевидно не сможет потянуть полную игру.