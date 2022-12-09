Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Фил Спенсер пояснил, как Modern Warfare 2 будет работать на Nintendo Switch
Новая эра для Switch, не только для ПК.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

На этой неделе произошел неожиданный поворот в истории Xbox и Activision Blizzard - дело в том, что компания Nintendo получила от Microsoft обязательство на десять лет, что будет выпускать шутер Call of Duty на портативной консоли Nintendo Switch. Вы знаете, это вызвало немало вопросов у сообщества, относительно того, как все будет проходить. Босс Xbox Фил Спенсер попытался объяснить это дело, процесс сотрудничества начнется с того момента, когда сделка на миллиарды долларов успешно будет завершена, то есть ближе к марту 2023 года, а то и позже, ведь регуляторы уже пошли в суд бороться за "справедливость" в Европе.

Когда сообщество впервые услышало новость, что Xbox предложила Nintendo десятилетнюю сделку по Call of Duty, никто не поверил, однако сейчас, очевидно, шутки здесь нет, и не предвиделось, это явная битва с гигантом Sony и ее консолью PlayStation. Фил Спенсер и Xbox совершенно серьезно заявляют, что намерены в будущем выпускать шутер Call of Duty на портативной консоли от Nintendo. А ведь PlayStation говорили, надо было соглашаться на десятилетнюю сделку, теперь вот оно как все повернулось, на рынке как оказалось есть не только Sony и ее PlayStation, и теперь, Sony придется побеждать в суде по сделке, иначе — шутер, похоже, уйдет с любимой многими платформы.

"Как только мы войдем в ритм, мы планируем, что когда следующая часть CoD выйдет на PlayStation, Xbox и ПК, она будет одновременно доступна и на Nintendo" - Фил в интервью The Washington Post;

Однако пока сделка не будет завершена, речи о релизе шутера на Nintendo и не идет, вот после успешной сделки, можно официально заявить, что Call of Duty переберется на Nintendo Switch и не только. Получается, чтобы Nintendo могла начать работу над переносом шутера, сперва Microsoft должна одержать победу в суде у регуляторов. В этом есть смысл, ибо если работу начать заранее, а сделка вдруг провалится (вероятность, все таки, имеется), то куча работы уйдет в никуда.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Однако хочу отметить, что Фил не уточнил, какая именно версия попадет к игрокам на Nintendo, вероятно, они получат облегченную версию Call of Duty Mobile, нежели Modern Warfare 2, как минимум так считает сообщество. Однако есть вероятность, что это будет профессиональный порт Modern Warfare 2, который будет не сильно отличатся от проекта на ПК и консолях, но все же, отличия будут, ибо Nintendo очевидно не сможет потянуть полную игру.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#call of duty #modern warfare 2 #nintendo switch #фил спенсер
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft обещает перенести игры Call of Duty на консоли Nintendo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
3
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
68
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
12
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
9
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
24
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
7
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
+
Ученые обнаружили на Марсе огромный мантийный плюм - это значит, что планета геологически активна
1
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
4
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
4
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
6
В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
9
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
1
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
12
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
147
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
149
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
The Callisto Protocol - Рецензия
34
Главные игры декабря 2022 года
20
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
14
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
84
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
58
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
66

Сейчас обсуждают

BPretender
01:58
Иди уже н@xyй, кусок тупого дepьма, иди маме пожалуйся, да в уголке поплачь
Кем был на самом деле Виктор Бут
CPretender
01:54
Сцыкунота за чужими никами прятаться, смелости хоть отбавляй...
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:51
спасибо мой господин
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:50
пошёл н@xyй, пид@р, не мешай мне с хозяином общаться
Кем был на самом деле Виктор Бут
Зек
01:49
Да не переживай, я тебе разрешаю писать: пидорас
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:48
Один раз - не пид@pac
Кем был на самом деле Виктор Бут
Зек
01:47
Я вас сейчас двоих дурачков в баньку отправлю
Кем был на самом деле Виктор Бут
CPretender
01:47
ты и в женское, наверно, переодеваешься?
Кем был на самом деле Виктор Бут
Зек
01:46
Так ты получается опущенный хохол
Кем был на самом деле Виктор Бут
BPretender
01:46
сьеб@л н@ху, долб@ёоб обоссаный, ты ещё поплачь и маме пожалуйся, падаль
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем