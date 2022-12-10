Новый функционал, предназначен как раз для экспертов в области данных и аналитики.

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Twitch попытается продолжать конкурировать с гигантами по типу YouTube, и для этого, разработчики решили ввести новые функции для аналитики, которые по идее должны помочь "гениальным" стримерам повысить вовлеченность аудитории, повысить количество подписок и зрителей, и узнать, чем же интересуется твоя аудитория, хотя, популярным стримерам на Twitch, это будет не так обязательно, как для более маленьких каналов. Разработчики готовы выпускать такой функционал, даже несмотря на падение зрительской аудитории, не говоря уже о различных спорах и скандалах связанных с Twitch, стримерами и третьими сторонами. Новый функционал, поможет понять, что хотят зрители, какой контент чаще смотрят, где аудитория вовлечена, а где еще необходимо поработать над призывом подписаться.

Сегодня создатели платформы в официальном блоге заявили, что внедрят дополнительные функции для создателей контента, включая новую интуитивную навигацию по категориям и панель вовлечения зрителей. Как стало известно, разработчики переработают интерфейс аналитики, чтобы стримеры не упускали важные детали из виду. Согласно исследованию Twitch - более половины создателей контента пропускают новый функционал.

Появятся дополнительные данные и фильтры, по которым стример, сможет определить, в какой день недели и какое время ему лучше запускать стрим. Также станет ясно, что сейчас в тренде именно у вашей аудитории, и что может принести еще сотню подписчиков за прямую трансляцию. Разработчики добавят дополнительные подсказки, чтобы разобраться в аналитике мог каждый стример, а не только эксперт в области данных. На странице аналитики появится визуализация, справочная информация, и даже персональные рекомендации.

Также аналитика переберется на мобильные устройства в специальное приложение, где можно будет также удобно порассуждать, почему ваши зрители уходят к другим авторам. Тут же можно будет получить информацию, откуда приходят зрители, какие реакции они оставляют, сколько дохода приносят, и кто, готов вас спонсировать. В общем много мощных инструментов, те, кто смогут разобраться в них без подсказок — получат больше результатов.

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Напомню, недавно разработчики Twitch представили функцию защиты стримеров от преследований и оскорблений, а также были приняты меры по защите детей на сайте. "Фиолетовые" продолжают идти в ногу с современными тенденциями, всячески защищая меньшинства, поддерживая ЛГБТ и всякое другое. От этого не деться, разработчики сайта продолжат развивать платформу именно таким образом, пока в США что-то вдруг, чудным образом не поменяется, а оно не поменяется, в ближайшие несколько десятилетий уж точно.