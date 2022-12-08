Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Классическая карта "Замок" вернется в Modern Warfare 2
Второй сезон, добавит вполне себе отличную локацию.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

Несмотря на то, что первый сезон в Modern Warfare 2 стартовал совсем недавно, прошло лишь несколько недель, а до конца еще ждать около двух месяцев, уже сейчас в сеть просачиваются ключевые подробности второго сезона в шутере. Похоже, что в феврале игроков Modern Warfare 2 ждет легендарная карта на японскую тематику. Арт, который по всей видимости создавали сами разработчики появился в сети, однако его также быстро удалили. 

Если утечка окажется правдивой, то похоже, в Modern Warfare 2 добавят классическую карту "Замок". Напомню, карта "Замок" расположена в японской крепости, и переносит вас во времена Второй мировой войны. Впервые локация была введена в мультиплеере World at War, в последний раз карту добавляли в Call of Duty: Vanguard, и удивительно, что разработчики решили смешать сразу два сеттинга: Вторую мировую и современные битвы.

Также помимо возможного возвращения легендарной карты, на одном из изображений был показан солдат Ронин. Оператор впервые появился в Modern Warfare 2019 года, и на новых артах он был изображен с японской катаной. Конечно, это пока что только слухи, и до официального подтверждения клепать ролики не надо, как и возвращаться тренировать карту в Vanguard. Однако блокировка автора утечки, конечно, настораживает, и вероятно, все же разработчики решили ввести именно данную карту в следующем сезоне, который выйдет в феврале. Похоже, что второй сезон в Warzone 2 и Modern Warfare 2 будет связан с японской тематикой, и даже будет присутствовать немного тематики Второй мировой.

Отмечу, что утечка о втором сезоне произошла тогда же, когда в сети появилось изображение новой карты "Возрождение" для Warzone 2. По всей видимости для Warzone 2 нас ждет альтернатива "Алькатрасу", такая же маленькая карта для маленьких битв в королевской битве и DMZ. Как и ожидалось, разработчики по полной черпают вдохновение из прошлых частей шутера, ибо зачем придумывать что-то свое, когда можно успешно взять то, что забыто фанатами (но не интернетом).

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Кстати, отмечу, что Warzone: Calderra уже успешно перезапущена. Урезанная версия первой части королевской битвы предлагает сражения на единственной карте Кальдера, в игре уже удалили внутриигровой магазин. Большая часть донатного функционала уничтожена, новую косметику, похоже, приобрести не выйдет, да и смысла от этого нет. Интересно, кто вернется в Кальдеру, когда Al-Mazrah получилась более сбалансированной?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#infinity ward #call of duty #modern warfare 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft собралась портировать франшизу Call of Duty на Nintendo Switch
Microsoft обещает перенести игры Call of Duty на консоли Nintendo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
2
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
55
В Польшу прибыло огромное количество боевой теники, в том числе и танки Abrams
34
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
4
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
20
В CD Projekt Red назвали причину, из-за которой в Cyberpunk 2077 так и не появился мультиплеер
3
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
7
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
15
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
9
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
3
Джонни Сильверхэнд проломил четвертую стену и попал в NFS: Unboud
3
Nike продала NFT-изображение кроссовок за 130 тысяч долларов
7
CD Projekt RED раскрыла детали обновленной версии The Witcher 3
8
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
9
Уволенным в США IT-специалистам грозит депортация
11

Популярные статьи

AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
143
Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
11
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
11
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
33
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
16
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
31
Главные игры декабря 2022 года
13
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
2
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
11

Сейчас обсуждают

Dce
13:39
Пропагандистский ролик, 2014 года, объясняющий, почему нельзя вводить войска. https://www.youtube.com/watch?v=Tw1jFil9aWc&ab_channel=OlegOsovitskiy
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
mo3ulla
13:36
5700xt и 2060 супер это одинаковые по производительности карты ( в играх ) но в рекомендации 2060 а не более дешевый 5700хт .. почему ? элементарно ватсон - 2060 имеет меньше тепловыделение и как рез...
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
ахахаxа
13:35
а у нас в квартире газ
Весь лес в России оценили в 74 трлн рублей
Николай Петренко
13:34
Какой же стыд ты зелот высераешь...
Какую видеокарту может себе позволить бедный геймер, и сколько стоит билет в мир компьютерных игр
Дмитрий
13:33
Немного не дотянули!)))
За наушники Dyson Zone со встроенным очистителем воздуха придётся отдать $949
concombreaulait
13:32
Моя рука в твоём кармане. Но это не то, о чём ты подумал, извращенец.
Ущерб от коррупции в России составил 25 млрд рублей за неполный 2022 год
am8086
13:32
Нет противоречия в том, что ВСУ стреляет в спины своим солдатам. СС Галичина в действии.
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
concombreaulait
13:30
Xiaomi, BBK (OPPO, VIVO, Realme) норм, остальное хлам. Только у этих компаний есть подразделения пограмистов, осуществляющих поддержку, т.е. выпускающих исправления и т.д.
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
neSaint
13:28
А какие новые и самое главные интересные IP выходят чтобы продавать по 800$ 4070TI ( я думаю именно такой ценник Куртка заломит за нее видя что 4080 не сильно берут ) Что-то на горизонте 23 года ничег...
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
am8086
13:28
Чушь полнейшая. При условии оценки "всего леса" в 74 триллиона (74*10^18), фактическая стоимость будет равняться 74 квадриллионам (74*10^24) или более, что превышает все доходы планеты за более чем 10...
Весь лес в России оценили в 74 трлн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем