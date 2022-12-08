Второй сезон, добавит вполне себе отличную локацию.

реклама

Несмотря на то, что первый сезон в Modern Warfare 2 стартовал совсем недавно, прошло лишь несколько недель, а до конца еще ждать около двух месяцев, уже сейчас в сеть просачиваются ключевые подробности второго сезона в шутере. Похоже, что в феврале игроков Modern Warfare 2 ждет легендарная карта на японскую тематику. Арт, который по всей видимости создавали сами разработчики появился в сети, однако его также быстро удалили.

Если утечка окажется правдивой, то похоже, в Modern Warfare 2 добавят классическую карту "Замок". Напомню, карта "Замок" расположена в японской крепости, и переносит вас во времена Второй мировой войны. Впервые локация была введена в мультиплеере World at War, в последний раз карту добавляли в Call of Duty: Vanguard, и удивительно, что разработчики решили смешать сразу два сеттинга: Вторую мировую и современные битвы.

Также помимо возможного возвращения легендарной карты, на одном из изображений был показан солдат Ронин. Оператор впервые появился в Modern Warfare 2019 года, и на новых артах он был изображен с японской катаной. Конечно, это пока что только слухи, и до официального подтверждения клепать ролики не надо, как и возвращаться тренировать карту в Vanguard. Однако блокировка автора утечки, конечно, настораживает, и вероятно, все же разработчики решили ввести именно данную карту в следующем сезоне, который выйдет в феврале. Похоже, что второй сезон в Warzone 2 и Modern Warfare 2 будет связан с японской тематикой, и даже будет присутствовать немного тематики Второй мировой.

Отмечу, что утечка о втором сезоне произошла тогда же, когда в сети появилось изображение новой карты "Возрождение" для Warzone 2. По всей видимости для Warzone 2 нас ждет альтернатива "Алькатрасу", такая же маленькая карта для маленьких битв в королевской битве и DMZ. Как и ожидалось, разработчики по полной черпают вдохновение из прошлых частей шутера, ибо зачем придумывать что-то свое, когда можно успешно взять то, что забыто фанатами (но не интернетом).

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Кстати, отмечу, что Warzone: Calderra уже успешно перезапущена. Урезанная версия первой части королевской битвы предлагает сражения на единственной карте Кальдера, в игре уже удалили внутриигровой магазин. Большая часть донатного функционала уничтожена, новую косметику, похоже, приобрести не выйдет, да и смысла от этого нет. Интересно, кто вернется в Кальдеру, когда Al-Mazrah получилась более сбалансированной?