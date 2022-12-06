Поднять онлайн и заработать на скинах - то, что нужно.

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Легендарная, но старая королевская битва PUBG: Battlegrounds скоро дебютирует в Epic Games Store, так сказать, чтобы отпраздновать уходящий 2022 год. Пользователи Epic Games Store могут получить бесплатные бонусы перед запуском. Сама специальная версия для EGS мало чем отличается от билда в Steam, потому, проблем на релизе быть не должно (останутся только глобальные проблемы, от которых страдают все).

Напомню, что королевская битва PUBG за свои пять лет жизни дебютировала на ПК, консолях и даже не мобильных устройствах (включая индийскую, китайскую, корейскую и глобальную версии). Krafton объявила, что королевская битва станет доступна для загрузки в EGS уже вечером 7 декабря. Игра доступна для предварительной загрузки начиная с сегодняшнего дня. Также новая версия поддерживает кросс-прогрессию и кросс-плей, так что все скины, валюта и кейсы перенесутся с Steam в EGS и наоборот. Самое интересное — халява, пользователи Epic Games смогут получить временный бонус после запуска проекта.

В честь запуска игроки смогут получить PUBG Founder's Pack в качестве бесплатного DLC. Его можно заполучить на свой аккаунт в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая 4 января. Теоретически, игроки Steam также могут повторить такой трюк.

С релизом в Epic Games игра должна получить приток новых игроков, разработчики наконец задумались о поднятии онлайна в королевской битве. 7 декабря пройдет плановое техническое обслуживание, и официально проект перейдет в Epic Games, как заявили разработчики, обновления будут выходить одновременно для обеих платформ (не будет таких проблем, когда консольные игроки ожидают апдейта месяцами, пока ПК игроки наслаждаются нововведениями).

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А теперь предлагаю посмотреть на текущий онлайн проекта в Steam по информации SteamDB - 537 521 за последние 24 часа, пик за все время - 3 257 248. Как видите, бесплатная модель распространения в Steam, буквально оживила игру, позволила родиться второй раз, а доходы не особо то и упали, ведь почти каждый месяц проходят коллаборации с горой дорогих скинов, в этом месяце вот прошла коллаборация с NiER и Dead by Daylight. По идее, игроки с Epic Games смогут без проблем все это также приобретать по выгодной цене.