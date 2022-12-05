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Сделка Microsoft с Activision может завершиться позже июня 2023 года
Слишком много юридических проблем и угроз, создают угрозу дополнительного расследования.
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Сделка на миллиарды долларов между Activision и Microsoft продолжает удивлять, и разочаровывать одновременно, по всей видимости, сделка завершится даже позже июня следующего года, а какие надежды были на Call of Duty и Game Pass, эх...

Некие юридические проблемы могут послужить причиной, из-за чего решение по сделке задержится. По крайней мере, согласно недавнему отчету эксперта по антимонопольному законодательству — это все чистейшая правда. С другой стороны, за это время, мы поняли - Microsoft, очевидно, готова бороться в суде столько, сколько потребуется, чтобы победить Sony и злых европейских регуляторов. Ее сделка на миллиарды — должна завершиться, и никакие попытки блокировать слияние со стороны регуляторов, не должны завершится успехом.

Данная новость появилась в недавно опубликованном отчете Bloomberg, который цитирует ряд источников, знакомых с текущим процессом расследования сделки. Как стало известно, вероятно, сейчас проходит суд между регулятором и компанией Microsoft, а как всем нам известно — суд с огромными компаниями, или государством — это долгий суд на года (Epic Games, привет-привет). Регулятор желает предотвратить предполагаемое поглощение Activision Blizzard компанией Microsoft.

Возбуждение антимонопольного дела против Microsoft в связи с приобретением Activision Blizzard, скорее всего, приведет к длительной борьбе в суде, в которой, скорее всего, победит компания Microsoft несмотря на все усилия Sony и европейских регуляторов.

По мнению антимонопольного аналитика Дженнифер Ри, Федеральной торговой комиссии будет трудно выиграть такое судебное дело против Microsoft, но суд может отодвинуть приобретение Activision, возможно, сделка завершится позже июня (а слов было).

Главный операционный директор Activision Blizzard Даниэль Алегре полностью уверен в том, что компания победит в суде и будет приобретена Microsoft. Какие меры могут быть приняты со стороны Activision, неясно, но похоже, что методы давления на регуляторов и суд у них имеются. Microsoft уже проявила готовность пойти на довольно значительные уступки, но после таких событий, может поменять мнение о Sony. 

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RTX 4080 - 6 видов в Регарде
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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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Напомню, что сделка уже одобрена в Саудовской Аравии и Бразилии, а вот CMA из Великобритании только расширяет свои инструменты расследования, ведь расследование перешло на второй этап. Что ждет Microsoft дальше, неясно.

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#microsoft #sony #activision #cma #регулятор
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