Случайности, не случайны, это прочувствовал игрок в NFS: Unbound.

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Need for Speed: Unbound вышла буквально пару дней назад, за эту пару дней мы узнаем кучу интересной информации. Уже вышли ролики с прохождением, первые обзоры, тесты полицейских, физики и автомобилей, и конечно, тесты производительности на новейшей RTX 4090 и 4080, и вы знаете, я был несколько удивлен такой "плохой" оптимизацией. Так уж получилось, что на новых видеокартах, даже на Ultra настройках не получается загрузить видеокарту на полную (не в 4K разумеется), она просто не работает на полную мощность, и мы получаем не объективный результат. В общем, играть на RTX 4090 и с разрешением меньше чем 4К - просто нельзя!

Ну да ладно, оптимизация, обзоры, это все потом, сегодня я бы хотел вам показать удивительную случайность (или нет), в общем, владелец Palace Edition, совершенно случайно, создал персонажа в NFS: Unbound чрезвычайно похожего на героя Cyberpunk 2077 - Джонни Сильверхэнда. Как заявил игрок, это была полная случайность, он специально не подбирал волосы и очки так, чтобы создать схожесть, однако в итоге, получил Джонни, не узнать его, просто невозможно.

Напомню, Джонни Сильверхэнд это герой из Cyberpunk 2077, известный рокер и народный герой, с которым, игрок имеет дело по всему сюжету ролевой игры. Похоже, Джонни Сильверхэнд, случайно проломил четвертую стену и попал в Need for Speed Unbound. Пользователь 3F4Tom опубликовал изображение экрана настройки персонажа, где мы и видим героя, чрезвычайно похожего на любимицу многих игроков. Напоминаю, в Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхэнда играет Киану Ривз. Модель персонажа от 3F4Tom полностью повторяет версию Джонни из ролевой игры, вплоть до длинных черных волос, бороды и черных авиаторов. Хотя, из-за мультяшности персонажей, эффект удивления не такой сильный.

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Комментаторы также заметили сходство с популярным контент-мейкером Wendigoon, и вот тут уже необходимо определяться, на кого модель больше похожа. Если на Джонни, то поздравляю — вам официально не нужно новое сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077, теперь вы продолжаете игру за Джонни, и вот куда он уехал на автобусе в одной из концовок Cyberpunk - в Лейкшор-Сити, гонять по ночному городу и дрифтить в порту на стильных автомобилях Need for Speed. Ну вот и занятие появилось для ждущих продолжения Cyberpunk 2077, играйте в NFS, еще пару лет.