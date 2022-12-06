Появись такой в оригинале - многие бы его взяли.

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Call of Duty: Modern Warfare 2 последняя часть самой популярной в мире франшизы шутеров от первого лица, и, как не удивительно, в игре такого масштаба есть куча различных багов, ошибок и недоработок, но не все ошибки критичны и вызывают гнев, некоторые, вполне себе приемлемы и даже радуют глаз, если, конечно, это не происходит постоянно из матча в матч. Игрок в шутер обнаружил забавную ошибку, из-за которой его пистолет выглядел так, будто он приобрел камуфляж за несколько сотен долларов, приехал на встречу с разработчиками, и вообще, он самый стильный в шутере. К огромному сожалению, это была всего лишь ошибка, но, возможно, разработчикам стоит обратить внимание на нее, и на реакцию игроков в сети, а еще подумать, сколько денег можно было бы заполучить добавив всего один яркий скин. Если верить комментариям на Reddit, этот скин будет популярен среди большинства игроков в шутер. Некоторые могут сказать - слишком ярко, он будет мешать, и это все по-детски, но кто спрашивал меньшинство, да и в шутере сейчас очень много милитари стилистики. Пора бы спустя месяц немного разнообразить выбор, и дать игрокам то, чего они так жаждут — яркости, няшности и аниме.

Пользователь Reddit выложил пост с фотографией его нового камуфляжа, который выдался ему на один матч благодаря багу. Теперь это его любимый камуфляж, который получить повторно, довольно сложно, надо обладать нехилым везением, или наведаться к создателям шутера. Кажется, что винтовка отражает все огни в Al-Mazrah, создавая самый красивый и яркий радужный скин во вселенной CoD.

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Это несомненно, крутой эффект, и многие игроки хотели бы заполучить такой камуфляж в свою коллекцию, даже за донат, большой донат. Скин намного ярче, чем хромированные камуфляжи за мастерство в шутере, и это может создать некоторые проблемы при сражении с врагами. Дело в том, что такое вооружение будет видно за несколько километров каждому встречному противнику, а еще, данное оружие искажает вид вокруг, и обманывает вас, показывая неверное расположение врагов. По всей видимости, чтобы достичь такого же эффекта, необходимо разогреть свою видеокарту до больших температур, в таком случае в игре возникает ошибка с текстурами и небом, и вы получаете, такую милоту.