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Писатель, который работает в команде и пишет различные детали для MultiVersus, рассказал, что студия Player First Games намерена добавить больше уникальных взаимодействий между бойцами в будущем, так сказать, чтобы игроки могли отдохнуть от активных боев, немного пообщаться с врагами, и после вернутся в битву с новыми, дружескими силами.
На самом деле взаимодействия персонажей в MultiVersus достойны похвалы разработчиков, действительно, в конце матча очень приятно наблюдать за тем, как "Том бьет Джерри молотком". Некоторые взаимодействия могут быть вполне доброжелательными, а некоторые больше походят на мемы и токсичность. Поиграв в MultiVersus, и немного посмотрев за персонажами, можно узнать много нового о любимых героях, вплоть до того, что ваш любимый герой перестанет быть любимым.
Какими бы занимательными эти взаимодействия ни были, их маловато, и некоторые игроки на это жалуются разработчикам. Большинство героев взаимодействуют только с несколькими определенными героями, далее — тупик. Вполне логично, если посмотреть на размер проекта, скачать тайтл можно буквально за десять минут, однако разработчики собираются в будущем расширить взаимодействия, вплоть до того, что каждый персонаж сможет взаимодействовать с любым другим героем, также все это будет профессионально озвучено и анимированно.
Эрик Стирпе, сценарист в команде Player First Games пояснил, как команда собирается озвучивать каждого нового героя в проекте:
"У некоторых персонажей есть только несколько реплик, и они могут взаимодействовать только с 3-4 героями на релизе. Далее разработчики будут стараться добавлять новые реплики в каждом новом сезоне, доводя героя до идеала"
Когда писателя спросили, насколько это будет сложно в реализации, он также дал ответ:
"Конечно, некоторых актеров вернуть сложнее, чем других, но это не так уж отличается от того, как, скажем, это работает в мультсериале или фильме, когда актеров необходимо нанимать по новой для сьемки второго-третьего сезона"
Работа над голосовыми репликами и анимациями героев не прекращается даже после их релиза, и на протяжении десяти сезонов работу над ними оставлять не будут. Если у героя на релизе мало реплик — это будет исправлено спустя пару сезонов, заверяет Директор MultiVersus Тони Хуинь. Но поймите, на это необходимо время, скажем, пару месяцев для записи пары реплик, и иногда, некоторые герои, все таки могут не обновится из-за нежелания актеров повторно работать с Player First Games.