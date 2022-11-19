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GrozaX За пост начислено вознаграждение
В Goat Simulator 3 нашли первые пасхалки и пародию на Skyrim
Довольно быстро, учитывая, что проект вышел вчера вечером.
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Третья часть безумного козла доступна для загрузки в Epic Games со вчерашнего вечера, а игроки уже нашли пасхалки, пародии и смешные моменты от разработчиков. Как и в первой части, в этой игре имеется множество отсылок к популярным играм, включая сцену открытия The Elder Scrolls 5: Skyrim. Начав с шуточного проекта в 2014 году, студия спустя восемь лет теперь может позволить шутить даже с такими легендарными играми, как TES.

Конечно же до релиза игроки ожидали множества пародий на другие проекты от разработчиков, и все началось еще раньше, первый трейлер Gamescom уже являлся пародией на весьма популярную ролевую игру Dead Island 2.

Первую отсылку долго искать не придется, вам буквально необходимо только зайти в игру и начать в нее играть, этот момент также попал в геймплейный ролик от IGN. В начале игры козел просыпается в телеге, которую везет фермер, он говорит "Наконец-то ты проснулся" и продолжает рассказывать нам про будущие приключения. Эту явную отсылку сразу узнают фанаты The Elder Scrolls V: Skyrim, в начальной сцене главный герой также просыпался в телеге с другими заключенными. А чтобы подтвердить догадки, что это именно отсылка, разработчики назвали телегу "телегой Скайрима".

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Считайте это новой версией начальной сцены в Skyrim, которую не придется пропускать с помощью модификаций. В Goat Simulator 3 присутствует еще очень много отсылок и пасхалок, и все их предстоит найти игрокам.

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#skyrim #goat simulator 3
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