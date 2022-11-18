Фактически — это провал, да еще какой.

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Релиз Warzone 2 состоялся пару дней назад, онлайн пробил отметку в 450 тысяч игроков, на площадках выкладывают кучу роликов, где хвалят игру, заодно и на Reddit и в Twitter много положительных комментариев про игру, однако на самом деле все куда хуже, если зайти на официальную страницу проекта в Steam, то мы увидим ошеломляющую оценку в 38% положительных отзывов. Всего было оставлено 5000 оценок, и как видите, в большинстве своем, пользователи недовольны продолжением королевской битвы. Рейтинг проекта "В основном отрицательный", что говорит, о слабом успехе разработчиков.

В большинстве отрицательные отзывы касаются различных технических проблем, и нестандартных решений: плохой дизайн и интерфейс в главном меню, плохая система ников, лаги и сбои. При этом разработчики имеют смелость просить игроков в Warzone 2 приобрести стандартную игру с мультиплеером после одного матча в королевской битве.

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Как вы понимаете, поправить проблему и повысить общую оценку проекта можно лишь одним способом — выкатить патч с исправлением большинства проблем, и сделать это необходимо как можно быстрее, так как некоторые фанаты не умеют ждать. Несмотря на ужасные отзывы, назвать игру провалом язык не поворачивается, слишком уж много довольных игроков я увидел в Twitter и Reddit. Многие порадовались прогрессу в игре, новый функционал создает много забавных ситуаций, а технические проблемы это поправимо, нужно лишь подождать до третьего-четвертого сезона.