Неужели, спустя столько лет, добавят такую важную функцию в игру, где поездки занимают 90% времени.

реклама

Недавно разработчики из Rockstar разослали опрос игрокам GTA Online, опрос был рассчитан на ограниченное количество пользователей, так что не расстраивайтесь, если не получили его. В опросе создатели спросили мнение о потенциально возможных функциях в будущем в GTA Online.

Несмотря на то, что GTA V в следующем году исполнится целых десять лет, разработчики не останавливаются и продолжают развивать онлайн-режим, пополняя его новым контентом и функционалом. По всей видимости, релиза GTA VI в следующем году ждать не стоит, но это другая история.

Вернемся к опросу. Во-первых, стоит отметить, что за прохождение опроса игроки могут получить вознаграждение в виде внутриигровой валюты. В опросе был вопрос по поводу подписки GTA Plus, создатели интересовались какие функции можно было бы туда добавить, а также как игроки относятся к такому типу монетизации проекта. Помимо обычных, доступных на данный момент функций, там указали две функции, которые сейчас нельзя найти в GTA Online: быстрое перемещение по карте и бесплатный доступ ко всем играм от Rockstar Games. Никакого объяснения разработчики не дали, но можно предположить, что второе является аналогом EA Play или Game Pass.

Игроки приобретая подписку кроме привилегий в GTA Online смогут получить временный доступ ко всем проектам в Rockstar Launcher, включая Red Dead Online.

В настоящее время в GTA Online отсутствует функция для того, чтобы быстро переместится на другой край карты. Такая возможность была реализована позже в Red Dead Redemption 2. Несмотря на то, что в онлайне присутствует множество скоростных автомобилей, самолетов и Opressor mk2, игроки все равно устают вечно летать с одного конца, на другой, было бы разумно позволить за некую плату избавиться от мучений.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Также подписка GTA+ предоставляет вам некие бонусы в игре: скидка на автомобили, дополнительная внутриигровая валюта, бонусы и косметика. С другой стороны, это может серьезно не понравится игрокам, которые не имеют денег на подписку. Те, кто приобретет GTA+ смогут фармить кредиты в несколько раз быстрее, что создаст дополнительный дизбаланс (хотя, учитывая как легко взломать игру, дизбаланс здесь уже давно).