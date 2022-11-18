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Недавно разработчики из Rockstar разослали опрос игрокам GTA Online, опрос был рассчитан на ограниченное количество пользователей, так что не расстраивайтесь, если не получили его. В опросе создатели спросили мнение о потенциально возможных функциях в будущем в GTA Online.
Несмотря на то, что GTA V в следующем году исполнится целых десять лет, разработчики не останавливаются и продолжают развивать онлайн-режим, пополняя его новым контентом и функционалом. По всей видимости, релиза GTA VI в следующем году ждать не стоит, но это другая история.
Вернемся к опросу. Во-первых, стоит отметить, что за прохождение опроса игроки могут получить вознаграждение в виде внутриигровой валюты. В опросе был вопрос по поводу подписки GTA Plus, создатели интересовались какие функции можно было бы туда добавить, а также как игроки относятся к такому типу монетизации проекта. Помимо обычных, доступных на данный момент функций, там указали две функции, которые сейчас нельзя найти в GTA Online: быстрое перемещение по карте и бесплатный доступ ко всем играм от Rockstar Games. Никакого объяснения разработчики не дали, но можно предположить, что второе является аналогом EA Play или Game Pass.
Игроки приобретая подписку кроме привилегий в GTA Online смогут получить временный доступ ко всем проектам в Rockstar Launcher, включая Red Dead Online.
В настоящее время в GTA Online отсутствует функция для того, чтобы быстро переместится на другой край карты. Такая возможность была реализована позже в Red Dead Redemption 2. Несмотря на то, что в онлайне присутствует множество скоростных автомобилей, самолетов и Opressor mk2, игроки все равно устают вечно летать с одного конца, на другой, было бы разумно позволить за некую плату избавиться от мучений.
Также подписка GTA+ предоставляет вам некие бонусы в игре: скидка на автомобили, дополнительная внутриигровая валюта, бонусы и косметика. С другой стороны, это может серьезно не понравится игрокам, которые не имеют денег на подписку. Те, кто приобретет GTA+ смогут фармить кредиты в несколько раз быстрее, что создаст дополнительный дизбаланс (хотя, учитывая как легко взломать игру, дизбаланс здесь уже давно).