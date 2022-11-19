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Самое интересное из мира CoD за 18 ноября: общение с врагами и баг с мгновенной смертью
После релиза Warzone 2, количество новостей, прикольных ситуаций и багов в сети просто зашкаливает.
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Релиз Warzone 2, режима DMZ и первый сезон принес с собой кучу новостей, смешных ситуаций, прикольных багов и мемов, а я покажу вам самое интересное из мира Call of Duty за 18 ноября, ибо уследить за всеми новостями довольно сложно.

  • FOV на консолях, или внутриигровые легальные читы:

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У игроков в Modern Warfare 2 и Warzone 2 на консолях радости нет предела, из-за новой функции, с первого взгляда может показаться, что она не сильно меняет геймплей, однако это не так, знакомьтесь: FOV (поле зрения). Игроки на Reddit играющие на консолях, делятся своими впечатлениями по поводу новой функции в настройках. Теперь пользователи PlayStation и Xbox смогут видеть еще больше деталей во время матча на своем огромном 4К-экране телевизора, вкупе с аим-ассистом это действительно убийственная комбинация, или легальные читы от разработчиков. Теперь ПК-игрокам придется поднапрячься, победить игроков на консолях теперь еще сложнее, и если вы вдруг не научились попадать в голову с первых трех выстрелов, желательно пойти в тренировку, перед онлайн-матчем.

Однако имеются и некоторые проблемы, изменение FOV может, и влияет на FPS. А вы знаете, почему данная функция отсутствовала так долго в Call of Duty, в то время, как в других шутерах давно она появилась? Создатели говорили, что это может привести к серьезным техническим проблемам на некстген консолях, а также даст преимущество перед игроками на ПК — так и вышло.

  • "Я обещаю, что не убью тебя" или внутриигровой чат с врагами в матче Warzone 2:

Новая прикольная функция появилась в Warzone 2, а название ей — внутриигровой чат, который позволяет общаться не только с союзниками, но и с вражеской командой. За несколько дней после релиза королевской битвы, она успела создать много прикольных ситуаций в битвах, и повысила доброжелательность сообщества (вот как необходимо бороться с токсичностью в играх, учись LoL).

Я даже не ожидал, что настолько все зайдет далеко, но количество таких ситуаций довольно большое, люди часто используют возможность объединения в новый отряд. Вы также можете пообещать не убивать противника, а после, в удобный метод, сделать грязное дело (не надо!).

Существует даже специальный плейлист от разработчиков под названием Unhinged BR Trios, создан он для того, чтобы общаться с вражеской командой, ибо имеет много узких, мелких пространств. Всего день прошел с момента релиза королевской битвы, а количество роликов на Reddit огромно.

Вот например ролик от популярного английского контент-мейкера и стримера Jack "CouRage", несмотря на то, что пришлось затратить много времени на подготовку видео, результат того стоит. Стример воспользовался чатом и наивностью соперника, пообещал не убивать врага, а после в удобный момент сделал "эпичное" ближнее убийство, это приправлено маниакальным смехом прямо в чат. В конце он добавил "Добро пожаловать в Warzone 2, ****". Ах, все таки, эта функция идеальна для токсичных людей!

TimTheTatman показал самую обычную ситуацию в Warzone 2, во время активной перестрелки он общался с врагами и говорил "спокойно, это я, бро". Не знаю, но как по мне, это довольно забавно.

А это смешная ситуация от стримера Stallion. В этом ролике после убийства, контент-мейкер спрашивал у игроков как может вернуть их в матч, что он не хотел их убивать, и одновременно он сильно смеется. Затем стример попросил разрешения "заварить чай", классика для английского сообщества Warzone.

Ролики можно искать бесконечно, они публикуются каждую минуту на Reddit и Twitter, однако лучше попробовать повторить это самому.

  • Ад для кемперов из-за нового гаджета:

Ни секрет, что с релизом Modern Warfare 2 в игру пришло огромное количество "кемперов" - это те игроки, которые любят сидеть сложа руки и ждать добычу в кустах, после внезапно атакуя и убивая. Такой тип игроков никогда не двигается по карте, и не любит менять позицию — обожает дробовики, С4, и перки на тишину. Однако первый сезон принес с собой забавный гаджет, который стал "адом" для кемперов, и в то же время самым любимым гаджетом для обычных игроков.

Заряд бура — лучшая способность, получила популярность всего за одну ночь благодаря своей эффективности против кемперов в Modern Warfare 2. Данная штука может с легкостью уничтожать стены, а значит, что кемперов можно ловить совершенно с другой стороны, с которой они не ожидают. А с новым обновлением заряд будет убивать игрока даже если тот использует перк "Сапер" - шах и мат, кемперы. Теперь сидеть за стенкой не так легко, и в любой момент вас могут убить через стенку.

Официально, это конец для кемперов в Modern Warfare 2, ведь даже не пробивной щит, стал пробивным.

  • Режим в стиле Rocket League:


Мы знали, что в игре пройдет коллаборация с футболистами и появится косметика с Лионелем Месси и Криштиану, но ожидать безумного режима в стиле Rocket League, в военном шутере — это что-то за гранью, но создатели это реализовали. На изображении видно, как операторы мчатся на квадроциклах по футуристическому футбольному полю, однако на данный момент фотографии были удалены по требованию разработчиков.

Режим станет доступен с началом чемпионата мира в Катаре 20 ноября, постепенно в магазине будут появляться косметические наборы с легендами футбола типа Месси и Погбы, за них можно будет играть вне режима codBall. В рамках события Modern Warfare FC проведут дополнительное испытание, подробности будут опубликованы на днях.

Вероятно, создатели пользуются ажиотажем от чемпионата мира, и хотят заработать неплохие деньги на продаже косметики.

  • Баг с мгновенной смертью:

Обновление без дополнительных технических ошибок в Call of Duty - не обновление, однако патч первого сезона все таки принес с собой парочку веселых багов. Один из них позволяет мгновенно умереть в Warzone 2. Как отмечают многие игроки в Twitter, сейчас в Warzone 2 отсутствует анимация падения с высокой высоты, что приводит к мгновенной смерти после падения. В первой Warzone после падения вы переходили в состояние "ранен", и вас могли воскресить союзники, а тут нельзя, а что, реалистично.

У игроков остается только два выхода: одержать победу в ГУЛАГе, либо ждать воскрешения за внутриигровые деньги от союзника. К счастью, разработчики уже ознакомились с проблемой и ищут решение, доска Trello была обновлена, куда добавили данную ошибку. Сроки исправления неизвестны, однако ждать придется до ближайшего межсезонного патча.

  • С релизом Warzone 2 вернулся "отвратительный" интерфейс:

Релиз Warzone 2 должен наоборот приносить лишь хорошие изменения, однако в случае с интерфейсом, это не так. Обновление наоборот ввело ужасный интерфейс в игру, пользовательский интерфейс громоздкий, и разработчики даже сами не смогли нормально уместить десяток режимов (только Warzone, представьте, что происходит с владельцами Modern Warfare 2).

На сабреддите игроки критикуют решение создателей, интерфейс очень неудобный, и больше походит на приложение от инди-разработчиков, сделанное за несколько дней, а не на ААА игру, которую разрабатывали несколько лет.

"Всякий раз, когда у меня возникает синдром самозванца, когда я думаю, что не имею достаточной квалификации для того, чтобы разрабатывать то, что я разрабатываю, я вижу, что проходит через производство в крупнейших студиях мира, и мне становится легче. В этот раз команда UX/UI действительно облажалась." - самозванец-дизайнер ZaMr0.

  • Modern Warfare 2 самая популярная платная игра в Steam:

Еще на релизе Modern Warfare 2 стало ясно, это успех для разработчиков — они заработали более миллиарда долларов, менее чем за одну неделю, это рекорд для серии Call of Duty. Однако релиз Warzone 2 сделал невозможное, и увеличил онлайн до не мысленных цифр, вместе с тем, выросли и обычные продажи мультиплеера. За последние 24 часа число игроков достигло отметки в 450 тысяч.

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Просто для сравнения, это в несколько раз больше чем у титанов жанра Apex Legends и PUBG, также Warzone 2 с легкостью одолела легендарную GTA V и Rust. Далее — только больше, за неделю онлайн может дойти вплоть до 500 тысяч.

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