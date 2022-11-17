А теперь я предлагаю вам ознакомиться с самыми интересными новостями после релиза Warzone 2.

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Релиз новой условно-бесплатной королевской битвы Warzone 2 поистине интересный, за несколько часов появилось куча информации про бонусы, бесплатную косметику, шанс вернуть донатную валюту из оригинальной Warzone и смерть первой королевской битвы. Но обо всем по порядку.

Подарки ветеранам: опыт и косметика:

Ветераны всегда получают бонусы за преданность, создатели таким образом благодарят всех тех, кто оставался с ними на протяжении нескольких лет, в случае с игроками Warzone - три года, начиная с релиза игры 2019 года, и заканчивая сегодняшним днем. Теперь серверы оригинальной Warzone ненадолго отключены, это сделано, чтобы стимулировать игроков переходить в новую игру и начинать все с чистого листа, включая прокачку вооружения и покупку косметики. Чтобы ветераны не обижались на студию из-за потери всего, что у них было, разработчики готовы подарить бонусы старым игрокам.

Некоторые игроки получат лишь дополнительный опыт (как правило, это все игроки, которые когда-либо играли в оригинальную королевскую битву). Инсайдер CharlieIntel в твиттере сообщил, что теперь у ветеранов есть шанс заполучить в коллекцию несколько жетонов для прокачки оружия, визитные карточки и две эмблемы, чтобы украсить профиль игрока.

Как стало известно, у каждого игрока будет своя награда, и свое поздравление от разработчиков. Некоторые пользователи получают внутриигровое сообщение с поздравлением "Лучший из лучших", также такие ветераны получают куда более крутые награды, чем остальные. По всей видимости, награды будут различаться в зависимости от того, сколько вы провели времени в оригинальной Warzone.

Однако никаких "имбовых" чертежей на оружие или бонусного оператора ждать не приходится, "элита" Warzone получит лишь дополнительную эмблему и больше опыта на аккаунт (отличное поздравление, спасибо Activision!).

Передача донатной валюты в Warzone 2:

Отличные новости для ветеранов шутера, и опять от известного инсайдера. Если верить инсайдеру, то донатная валюта автоматически перейдет в Warzone 2, однако есть одно условие.

Чтобы получить свои CoD Points, необходимо играть на той же платформе, в ином случае, вы потеряете свою валюту, и в будущем вы сможете использовать ее только в Warzone: Calderra (что является бессмысленным, если вы перешли во вторую часть шутера). Если вы хотите перейти на новую платформу, то желательно сперва сделать первый вход в Warzone 2 на той же платформе, и только после этого совершать переход (однако, если вам не нужны очки COD, вы можете это не делать, ваше право).

Странно, почему нельзя было сделать адекватную систему переноса очков, учитывая то, что аккаунт привязан непосредственно к учетной записи Activision. Также можно попробовать обратиться в официальную поддержку, если вы вдруг потеряли доступ к прошлой платформе, либо попросить друга войти на той же платформе в Warzone, и после попробовать перенести валюту во вторую часть. В общем придумать можно много различных методов, главное быть готовым к тому, что вы можете потерять ценную валюту, если не действовать по официальной инструкции от разработчиков.

Оригинальной Warzone стало плохо, игроки уходят из проекта, серверы не работают:

Релиз новой королевской битвы, как и ожидалось, просто уничтожил оригинальную игру Warzone. Ветераны прощаются с игрой раз и навсегда, принимая попытки перенести все возможное в новую часть. Сабреддит Warzone заполнился различными постами, фанаты делятся различными достижениями за годы игры в королевскую битву, например 5000 убийство, или красивый трюк со снайперской винтовкой прямо перед релизом второй части.

На том же реддите можно найти множество различных мемов посвященных кончине Warzone, предрекаю скорое их появление везде, где только можно, включая в роликах у популярных контент-мейкеров по Call of Duty. Вот например мем про различные карты оригинальной Warzone.

Twitter также не остался в стороне, здесь фанаты продолжают делиться успехами и приятными моментами из королевской битвы. На удивление, некоторые твиты даже похожи на то, будто фанаты плакали при написании, хотя при этом Warzone все еще не уходит окончательно.

Напомню, что серверы Warzone: Caldera будут отключены на несколько недель, после Дня благодарения разработчики должны будут вернуться за работу над оригинальной игрой. Хотя нового контента будет очень мало, некоторый функционал будет отключен, все равно, игра остается живой, ну хотя скорее я бы назвал ее игрой в предсмертном состоянии. У игроков есть выбор — остаться в Warzone, либо перейти во вторую часть, потеряв весь прогресс. Новички понятно куда пойдут, а вот ветеранам придется решаться, и данный выбор действительно сложный, ведь за годы игры в шутер было собрано немало косметики.

Если это кому-то поможет, то я решился перейти в Warzone 2 сразу после официального анонса продолжения. Помечу? Все просто, тут есть и новый функционал, и бесплатный режим DMZ, и начать можно все с чистого листа, да и в целом мне интересно поиграть в новую часть на новой локации, Caldera честно, надоела, да и смешанные года Второй мировой, холодной и современной войны выглядят ужасно, у второй части такой проблемы не будет долгое время, как минимум два года до релиза новой части.

Как поиграть в Warzone 2 в РФ:

Хотя я хотел избежать неприятных новостей, они все же имеются, благодаря разработчикам, однако их легко побороть, просто действуя по инструкции, можно запустить королевскую битву в любом регионе с санкциями, включая РФ и Нидерланды.

Пользователи на ПК должны использовать подключение через VPN, выбирайте любой регион кроме тех, где игра заблокирована (запрещено выбирать РФ, Беларусь, Иран, КНДР и другие страны с санкциями от США). После этого можно без проблем заходить на аккаунт, даже с российским регионом, но под другим IP, игра станет доступна в поиске и без проблем добавится в библиотеку Steam. Далее игру можно без проблем ставить на загрузку и отключать VPN.

Есть и второй способ — просто поменяйте регион на любой другой, кроме РФ, например Турция или Казахстан. Людей, которые дешево меняют вам регион в магазине очень много на любой игровой бирже, всего за пару сотен вам поменяют регион. Если у вас есть друг из другой страны, пусть зайдет на ваш аккаунт и проведет одну покупку самой дешевой игры, после этого регион автоматически сменится на новый. В этом случае можно безболезненно зайти на страницу Warzone 2 и загрузить проект.

Отмечу: если до этого вы приобрели оригинальную Modern Warfare 2, танцевать с бубном вам не придется. Для запуска королевской битвы понадобится лишь обновить игру, как и при любом другом апдейте. Искусственных ограничений в самой игре не наблюдается.

К сожалению, но через battle.net обойти ограничение никак нельзя, вам всегда будут выдавать табличку, что игра недоступна в вашем регионе. Смена IP не помогает, необходимо менять сам регион аккаунта, а в battle.net это сделать куда сложнее, чем в Steam. Вывод: уходите в Steam.

На PlayStation нет другого выхода, кроме как поменять регион, так как в РФ в PS Store нельзя купить ни Modern Warfare 2, ни скачать Warzone 2. На Xbox все еще проще — можно просто создать временный второй аккаунт в другом регионе, скачать проект, и после сменить аккаунт на основной (люблю Microsoft за их недочеты). Далее свяжите вашу учетную запись платформы (Steam, PS, Xbox) с Activision и любуйтесь новой игрой.

Немного инфы про Warzone Mobile:

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как стало известно, сегодня состоялся не только релиз долгожданной королевской битвы, но и раскрыли возможную дату открытого тестирования мобильной версии, которая отмечу, связана с Warzone 2 и Modern Warfare 2. Тестирование должно начаться не позже 15 декабря, так как после старта предварительной регистрации в Google Play пройдет больше 90 дней, а так делать нельзя — далее либо тест, либо релиз (маловероятно). На данный момент количество утекающих роликов геймплея мобильной версии в сети стремительно набирает обороты, и это тоже о чем то, да говорит — скорее всего, тест не за горами, и да, отмечу, что мы говорим именно про бета-тест, а не про альфа-тестирование, которое идет прямо сейчас, и доступно только избранным контент-мейкерам.