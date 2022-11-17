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Paradox Interactive теперь славится не только своими гранд-стратегиями, но и количеством этих самых стратегий находящихся в активной разработке. С помощью недавнего слива мы узнали, что на данный момент компания занимается разработкой десятков проектов, включая масштабные гранд-стратегии, но присутствуют и другие жанры, студия начала пробовать себя в других жанрах.
Мы знаем официально, от самого генерального директора компании, что в следующем году выйдет долгожданная Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Это также новый жанр для компании — ролевая игра про вампирское общество. Но мы все же пришли сюда за не анонсированными играми, и сегодня, одна из таких игр появилась в Steam, страничка недоступна обычным пользователям.
Surviving the Abyss - по словам инсайдеров, данный проект будет совсем скоро показан сообществу на ближайшем мероприятии компании. Как стало известно, сегодня в базе данных SteamDB обновились данные по игре, это также означает, что была создана официальная страничка проекта в цифровом магазине, однако при попытке зайти на нее, нас выкидывает на главное меню, она доступна на данный момент только ограниченному числу лиц, разработчикам.
Также отмечу, что торговая марка Surviving the Abyss была зарегистрирована в августе текущего года, что также косвенно доказывает скорый анонс, остальные торговые марки находятся на рассмотрении.
Также нам стало известно, что проект разрабатывается на движке Unity, по тегам становится ясно — будущий проект является градостроительной игрой с элементами тайм-менеджмента в недалеком будущем, у игроков будет возможность исследовать игровой мир и строить свою колонию, события разворачиваются в пост-апокалиптическом мире, и по всей видимости, будет присутствовать механика управления ресурсами.
Игра будет похожа на "Surviving the Aftermath" и "Surviving Mars", просто иная стилистика и тематика. Кстати, критики и игроки хорошо оценили данные две игры, так что у разработчиков есть хороший шанс взять все самое лучшее и сделать это еще лучше в будущем проекте.