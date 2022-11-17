Второй сезон в файтинге стал еще более крутым, чем первый, добавив контент из игры престолов.

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Вы забыли про MultiVersus? Не беда, разработчики файтинга готовы напомнить игрокам о своем существовании с помощью крупного контентного обновления второго сезона, в рамках которого, к ростеру присоединятся персонажи из игры престолов.

Совершенно новый Battle Pass второго сезона предлагает игрокам заполучить кучу наград, после некоторого простоя этой осенью без контента. Компания Player First Games пока что не раскрывает все секреты будущего апдейта, и свои планы они рассказывать также не желают. Пока что фанаты файтинга должны лишь ожидать официальной информации по поводу наполнения контентом во втором сезоне, однако инсайдеры подтвердили появление как минимум одного игрового персонажа и локацию.

Как стало известно, во втором сезоне к ростеру присоединится Марвин Марсианин из Looney Tunes в качестве уникального персонажа. Марвин получил навыки связанные с фирменным бластером и космическим кораблем, что делает его конкурентным в категории "дальнобойных бойцов". Также в игре появится контент связанный с игрой престолов — локация основанная на зале Железного Трона. Дата релиза обновления и нового контента не известна, однако в стиле разработчиков файтинга, добавлять контент постепенно - в первом сезоне вначале стартовал боевой пропуск с косметикой, и только после нескольких недель к ростеру присоединился Рик в качестве играбельного персонажа.

Пока что игроки могут ознакомиться со вторым боевым пропуском, он работает аналогично первому: зарабатывайте очки опыта, постепенно открывайте награды и забирайте уникальную косметику, которая не будет доступна в будущем. На этот раз игроки смогут получить новые скины для Тома и Джерри и Рейндога, а также значок профиля Пикселя Финна за прохождение бесплатной линейки наград.

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За покупку премиальной линейки наград, можно получить скины астронавта для Велмы, скин маэстро Багса и зевок для Арьи из "Игры престолов". Кроме того, новые скины были добавлены в магазин, приобрести их можно в любой момент, за внутриигровую валюту.