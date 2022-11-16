Нашли из-за чего переживать, мультиплеер всегда жил, и будет жив в CoD.

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Вот вы знаете, без стресса жить нельзя, так считают и владельцы стандартной игры Modern Warfare 2, фанаты шутера уже придумали себе новую проблему — релиз Warzone 2. Якобы королевская битва и режим DMZ могут переманить игроков из мультиплеера, и играть в стандартную игру будет не с кем. По всей видимости повторяется история, как и с Warzone, ну хотя она несколько отличается, теперь королевская битва привязана к Modern Warfare, а не наоборот.

Сообщество Call of Duty переживает по поводу методов интеграции мультиплеера и королевской битвы. В случае с Warzone и игрой 2019 года это привело к тому, что количество выходящего контента для мультиплеера резко упало с релизом королевской битвы, а вот количество нововведений для Warzone и самое главное, косметики увеличилось в разы. На данный момент готов лишь первый сезон, по нему судить о будущем шутера нельзя, однако наполненность в целом радует — игроки мультиплеера получат новых операторов, оружие и две локации.

Главной темой на неофициальном сабреддите Modern Warfare 2 все эти месяцы было обсуждение будущего контента для шутера, и как релиз Warzone 2 повлияет на поддержку мультиплеера. Многие фанаты выражали свою обеспокоенность. С релизом первого сезона 16 ноября, разработчикам придется утроить свои усилия для равномерного развития сразу трех игр: DMZ, Warzone и Modern Warfare. В ответ фанаты удвоили свои опасения по поводу будущего контента для игры, и задаются вопросом, как создатели будут решать проблему с интеграцией совершенно разных игр в единое целое.

Настроение у фанатов сейчас не самое хорошее, судя по голосованию на сабреддите большинство пользователей согласны с опасениями. Тема про будущее мультиплеера поднялась на самый верх сабреддита за несколько дней, и по всей видимости не собирается опускаться еще несколько недель.

После старта предварительной загрузки фанаты нашли еще один момент, который заставляет опять-таки переживать: обычный шутер будет спрятан за бесплатной загрузкой королевской битвы, и многие игроки будут использовать стандартную игру лишь для прокачки мета-вооружения на текущий сезон в Warzone. Кстати, игроки купившие шутер смогут получить усиление до октября 2023 года: удвоенное количество опыта за каждый матч.

Облегчает переживания общий контент между играми, а также, возможность загрузить лишь один мультиплеер без огромной Warzone (22 ГБ, вместо сотни). Проблема решится сама собой через несколько месяцев, после релиза третьего и четвертого сезонов в Modern Warfare, тогда будет видна общая картина, и можно будет понять, как создатели будут действовать дальше.

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В целом ожидать того, что разработчики прыгнут выше чем в случае с первой Warzone - не нужно, скорее всего, контента будет даже чуть меньше, так как часть команды будет работать над премиальным дополнительным контентом с сюжетными заданиями, выпуск которого намечен на следующий год (приблизительная дата — лето 2023).