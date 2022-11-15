Фанаты PlayStation восприняли твит как шутку, а вот владельцы Xbox - обиделись.

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Начнем с того, что уже примерно неделю идет глубокое расследование сделки Microsoft и Activision Blizzard на миллиарды долларов со стороны Европейского Союза, по истине историческая масштабная покупка вызывает много вопросов у европейских регуляторов по поводу конкуренции и возможных будущих проблемах с эксклюзивностью топового шутера Call of Duty на PlayStation. В момент, когда уже началось глубокое расследование, каждое заявление, может негативно повлиять на процесс рассмотрения сделки, и возможно, полностью сорвать ее. Вероятно, чиновники из Европейского Союза получили мешочек с деньгами, и специально подливают масла в огонь, чтобы фанаты обеих консолей продолжили "консольную войну".

Дело в том, что некий Рикардо Кардосо, заместитель руководителя отдела межведомственного и информационного взаимодействия Департамента ЕС по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и малому и среднему бизнесу опубликовал провокационный твит, хотя сам он официально не участвует в глубоком расследовании.

Вот твит Кардосо:

"Комиссия работает над тем, чтобы вы по-прежнему могли играть в Call of Duty на других консолях (включая мою PlayStation). Также в нашем списке дел: обновление стоковых фотографий. У этих геймеров проводные контроллеры, тогда как у Xbox и Playstation беспроводные примерно с 2006 года!".

После этого твита фанаты начали активно спорить друг с другом в комментариях к твиту, говоря, что чиновник похоже занял определенную сторону. Фанаты PlayStation начали защищать свою сторону, а фанаты Xbox начали переживать и подозревать регуляторов в неладном, причин, чтобы отказать в сделке просто нет. Единственная причина, которая может стать преградой для одобрения сделки - защита Sony.

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После того как чиновник опубликовал твит, где объяснил, что не участвует в процессе расследования, и никоим образом не может повлиять на процесс, фанаты немного успокоились.