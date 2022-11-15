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Создатели Hearts of Iron IV рассказали про новый тип ежемесячных обновлений
Новый тип обновлений позволит ежемесячно вводить новые фокусы.
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Совсем скоро выйдет маленький патч с балансом военных действий для Hearts of Iron IV, однако это произойдет немного в ином формате, а именно в виде открытого тестирования. С этого момента, ежемесячно разработчики HOI будут выпускать небольшое обновление, они его называют патчем "Военных усилий". Это не является хотфиксом, но и в то же время назвать это дополнением или крупным обновлением тоже нельзя. В этот раз создатели вначале проведут открытое тестирование изменений, чтобы после можно было провести повторный баланс и выкатить патч в глобальный доступ без ошибок.

Такие патчи содержат в себе не только багфиксы, но и появляются изменения в старом контенте. Напоминаю, в обычных хотфиксах обычно разработчики лишь балансируют игру, и исправляют важные ошибки. Создатели намерены продолжать работать над небольшими обновлениями старого контента, к которому в рамках крупных обновлений уделять внимание не будут, по крайней мере некоторое время.

Создатели также заявили, что будут выборочно использовать форум предложений Steam, и выбирать некоторые предложения от сообщества для реализации, поскольку там часто появляются хорошие идеи. У игроков появится возможность повлиять на баланс в игре, при чем делать это получится часто.

Хотя изменения в контенте, это то, чего желают разработчики, забывать про баланс и фиксы ошибок нельзя, потому было решено создать такой, скажем сбалансированный тип патчей, в котором можно и ошибки исправить, и какой-никакой контент добавить или изменить. Такие обновления позволяют создателям быстро реагировать на общую ситуацию с балансом, поправлять его, и возвращаться над работой с дополнениями.

Вот такой итог подвели разработчики, что нас будет ждать в таких ежемесячных обновлениях:

  • Исправление ошибок;
  • Небольшие QoL-исправления и изменения;
  • Новые игровые решения и фокусы для некоторых стран со старым контентом;
  • Изменения баланса игрового процесса;
  • Изменения баланса профиля карьеры;

А вот чего ожидать не стоит, так это крупных изменений в функционале игры, допустим переработка конструктора танков, новая система боевки или дипломатии, такого не будет, такое появляется в дополнениях за реальные деньги. Также не стоит ждать изменения ключевых расчетов (бой, экономика, производство, снабжение). Ну и конечно малые функции также добавлять не будут, например ждать новых решений в дипломатии, новых заводов, или чего-то по типу такого тоже не стоит, здесь только фокусы и решения, которые не особо трудно менять, и они не сильно влияют на общий игровой процесс.

Более крупные изменения остаются для основных, крупных обновлений, а также дополнений. Это сделано для того, чтобы не приходилось вечно обновлять модификации. Напомню, что каждое основное обновление, модификацию необходимо обновить, незначительно, но если разработчик мода уже закончил свою работу и в целом забыл про проект, поиграть в модификацию в новой версии не удастся. Если каждый месяц создатели будут выкатывать новый функционал, совсем маленький и незначительный, который забудут уже через несколько недель, то придется обновлять мод каждый месяц, это означает то, что находить моды под свою версию станет сложнее, а моддерам придется уделять больше внимания своему детищу (что не всегда хочется делать, в условиях того, что вам не платят за работу).

Почему открытая бета? Разработчики используют открытое тестирование как дополнительный шаг для проверки внесенных изменений на предмет различных ошибок, это также позволяет дать командам моддеров адаптироваться к любым предстоящим изменениям, и подготовить модификацию под это обновление.

Открытая бета-версия часто переходит в основной билд без каких-либо мелких корректировок — это означает, что студия была полностью удовлетворена внесенными изменениями, и не нашла серьезных ошибок.

Важно: Создатели не обращают внимание на отзывы об открытых бета-версиях для внесения дополнительных изменений и исправлений в билд. Это означает, что отзывы сообщества о бетке не имеют ценности. Однако разработчики читают каждое сообщение, и в случае если они сочтут отзыв ценным и выполнимым, изменение может быть реализовано в следующем ежемесячном обновлении.

А вот список самых значимых изменений:

  • Для моддеров добавили триггер pc_turn для мирных конференций;
  • Искусственный интеллект будет более активным на мирных конференциях, и сможет сам выбирать роли в воздушных боях;
  • Небольшое изменение интерфейса в производстве: подсветка состояния при наведении теперь работает в режимах карты строительства и развертывания автоматически;

В остальном это баланс фокусов нового дополнения (Италия) и багфикс, полный список изменений доступен по ссылке.

"Малое количество изменений в одном только балансе"

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#paradox interactive #hearts of iron iv #дневник
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