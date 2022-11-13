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Обновление 1.46 для Euro Truck Simulator 2 доступно для загрузки
Как всегда, апдейт принес с собой новый функционал, и обновление карты, незначительное, но обновление.
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Апдейт под номером 1.46 для симулятора Euro Truck Simulator 2 официально стал доступен для загрузки в цифровом магазине Steam. Апдейт содержит в себе исправление багов, новый функционал, обновление карты из дополнения и новые грузы. В официальном блоге создатели игры поблагодарили всех участников открытого бета-тестирования, особенное внимание уделили тем, кто активно отчитывался о багах. По словам разработчиков, ценный вклад сообщества позволил сделать обновление почти без ошибок, как минимум часть из них успели исправить до официального релиза. А вот новый функционал:

  • Внутриигровая галерея:

Это совершенно новая функция для Euro Truck Simulator 2. Над ней создатели работали довольно продолжительное время. Функция позволяет быстро редактировать и смотреть на свои фотографии из фото-режима, а также содержит фототрофеи и обнаруженные точки обзора во время поездки, при этом галерея сохранила в себе все старые функции менеджера скриншотов.

Вероятно, самая интересная часть для игроков и коллекционеров это "Фото-трофеи". Для прохождения новой активности, необходимо искать специальные живописные локации по всей карте Euro Truck, для облегчения разработчики отметили некоторые из них на карте, другие необходимо находить самостоятельно во время перевозки грузов, если говорить кратко: вас стимулируют ездить по всей карте, а не только по одному кусочку. Создатели разработали новую систему отслеживания, которая будет подавать признаки жизни, когда ваша камера будет направлена на достопримечательность из "фото-трофеев".

В галерее вы также сможете найти функцию "Точки обзора", она позволит вам облегчить поиск достопримечательностей, а также позволяет просмотреть все обнаруженные за время игры. Вы также можете воспроизвести этот момент снова, свободно просматривая достопримечательность в фото-режиме.

Также галерея позволит облегчить процесс сортировки и загрузки скриншотов в облако World of Trucks. Галерея содержит еще много функций для любителей делать красивые фотографии, однако создатели позволяют изучить их вам самостоятельно.

  • Браузер-компаний:

Данное нововведение также доступно для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Новый внутриигровой браузер позволяет пользователям в считанные секунды находить различные типы компаний, грузов и типы прицепов. Например, если во время обсуждения на форуме вам назвали определенный грузовик, а вы не знаете какой он и как его найти в игре, то вы можете воспользоваться данной функцией. В итоге вы сможете получить подробную информацию о вещи и соответственно узнать, где ее приобрести.

  • Обновление Иберии:

Во время поездок по "Иберии" вы могли видеть, что недалеко от столицы есть достаточно неплохо созданный городок, однако шоссе ведущее к городу было заблокировано. Создатели наконец нашли время и достроили городок, он вдохновлен городом Арганда-дель-Рей в Испании. В поселке можно обнаружить сборный цех компании Construcciones Elcano и склад по обслуживанию тяжелой техники, впервые его добавили в реворке Австрии пару месяцев назад. Вы также сможете проехать по-новому шоссе напрямик через поселение, сократив путь из Мадрида в другие города Испании и Португалии.

Также студия обновила дорожные знаки, теперь они соответствуют реальным, которые используются в Иберии. Новые региональные знаки помогут ориентироваться по местности без использования GPS, а остальные маленькие столбики и светофоры передают жаркую атмосферу Испании.

  • Малые нововведения:

Среди прочего хочу отметить обновление загрузочного экрана для владельцев дополнения "Иберия", новые фотографии очень красивые, и ради них я даже начал новую игру в Португалии. Советую вам сделать то же самое, и пару минут полюбоваться красотами Иберии.

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Также были добавлены химические прицепы для безопасной перевозки токсичных веществ. Их можно модернизировать и настраивать на свой вкус. Следующая возможная остановка — дополнение про Балканы, и открытое тестирование обновления 1.47, которое, конечно, выйдет не скоро, в этом году нового контента точно ждать не приходится.

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#обновление #euro truck simulator 2
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