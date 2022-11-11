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Создатели Cities Skylines показали новые транспортные средства и апдейты из линейки World Tour
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Разработчики поприветствовали всех мэров городов из вселенной Cities Skylines, студия выпустила очередной дневник, где поведала фанатам про обновление транспортных средств и платные обновления из линейки World Tour. Первый апдейт, кстати запланирован на середину ноября, разработчики добавят здания прямиком из кореи, а также фонарики, парки и дороги в стиле этой прекрасной азиатской страны.

Бесплатное обновление доступное для всех игроков "Дороги и транспортные средства" выйдет 15 ноября. Как и следует из названия, оно включает в себя новые дороги и транспортные средства, причем не только для базовой игры, но и для нескольких контентных дополнений, включая последующие из линейки World Tour. И да, студия подготовила для вас функционал для создания пешеходных улиц и трамваев.

Ранее создатели не добавляли контент, использующий возможности более чем одного расширения в рамках бесплатного апдейта. Обновление посвящено базовой игре, расширению After Dark, Snowfall и Plazas & Promenades. Имея лишь стандартную игру можно получить доступ к частичке функционала из всех вышеперечисленных расширений.

Новые автомобили: начнем изучение нового контента с транспортных средств. Апдейт вводит в симулятор 20 новых транспортных средств: 8 автобусов для всех, кто владеет базовой игрой, и 12 трамваев для владельцев расширения Snowfall. Если вы вдруг играли в предыдущие игры студии, например в Cities In Motion, то данный контент может показаться вам знакомым. Создатели сделали это специально, чтобы подарить фанатам и себе теплые воспоминания о прошлых проектах.

С новым "бесплатным" апдейтом игроки смогут вместо увеличения бюджета на загруженные маршруты, просто поставить более крупный транспорт, в результате чего на дорогах становится меньше автомобилей, и соответственно уходит вечная проблема с пробками и загруженными дорогами в час пик (на самом деле не спасет, ведь большинство жителей городка используют личные автомобили). Новые автобусные линии могут перевозить до 80 пассажиров, а трамвайные линии — до 140 пассажиров. Старые модельки автомобилей идеально впишутся под маленькую деревню или город в старинном стиле.

Новые дороги: в категории дорог разработчики готовы предложить 25 дополнений, связанных с After Dark, Snowfall и Plazas & Promenades. Обновление расширяет возможности дорог с велосипедными дорожками, трамваями и пешеходными улицами.

Владельцы дополнения After Dark увидят велосипедистов и обновленные крупные дороги с встроенными велодорожками, хороший способ разгрузить город и частично избавиться от пробок. Можно создать даже шестиполосную дорогу, украшенную велодорожкой и растительностью, самое подходящее изменение для постройки нидерландского городка.

Если вы являетесь владельцем расширения Snowfall, вы получите доступ к 8 новым трамвайным дорогам с выделенными и общими полосами. Для дополнительного озеленения города можно использовать четырехполосную или шестиполосную трамвайную дорогу. Владельцы расширения получат возможность построить город в стиле америки в 40-х годах (старые модельки трамваев присутствуют + модификации).

И последнее, но, конечно, не менее важное, это пешеходные улицы с трамвайными путями, которые доступны при покупке как расширения Snowfall, так и Plazas & Promenades.  Всего 6 новых пешеходных улиц, включая такие, на которых можно поставить службу для обработки мусора и товаров для коммерческих зданий и офисов. Это позволит легко комбинировать автобусные линии и тротуары для жителей компактного городка.

Далее идет патч-ноут, что изменилось с обновлением 1.15.1-f4, описание доступно на официальной страничке Steam.

Еще бы хотелось дополнительно упомянуть про дорожную карту дополнений, которые выйдут в рамках World Tour. Данный контент предназначен для празднования новогодних праздников, заключительное расширение будет посвящено африканской архитектуре и выйдет 13 декабря.

Сердце Кореи выйдет 15 ноября, и включает в себя более 60 ассетов, парки, здания и уникальные памятники. Skyscrapers content creator pack также выходит 15 ноября и включает в себя 24 уникальных небоскребов и высоток. Доступны различные варианты стилистики в стиле различных стран из шести континентов. Также 15 числа введут новое радио K-Pop и 80’s downtown beats.

13 декабря также выходит мини-обновление финансовые районы, оно вводит механику инвестиций в различные отрасли, что позволит улучшить и помочь некоторым "слабым" компаниям, или государственным службам в случае нехватки средств. За инвестициями можно следить на вкладке "Торговля акциями", и соответственно вы вправе продавать свои активы другим бизнесменам из города.

Фондовая биржа — это новое здание разблокирует бонус к налоговому доходу для зданий из офисной зоны. Банки добавляют новую услугу в ваш город (выдача кредитов) и повышают его безопасность благодаря своим транспортным фургонам, которые, собирая наличные средства отпугивают воров.

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15 декабря выходит Map Pack с десятками локаций в стиле Африки и джунглей из Южной Америки. До 14 ноября можно поиграть в проект совершенно бесплатно и купить градострой по скидке в 70%.

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#обновление #cities skylines #world tour
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