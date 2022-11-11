Да такие занятия будут обязательными, и внеурочными.

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Министры продолжают предлагать удивительные изменения, которые конечно же созданы для развития детей. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что правительство вернет базовую военную подготовку в российские школы, да и сами уроки станут внеурочными, то есть времени у детей на свою деятельность останется еще меньше, чем есть сейчас. Ранее ведомство говорило, что хочет внести изменения в программу "ОБЖ" и добавить туда военную подготовку.

Министерство обороны не осталось в стороне, и тоже добавило своих предложений по этим изменениям: почему бы не поставить на место учителей по военной подготовке ветеранов военных действий, у них точно имеется опыт работы с детьми, и они смогут научить детей как настоящие педагоги.

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А так-то с февраля текущего года в школах уже есть одна программа, называется она "разговоры о важном", тоже внеурочная активность, которую фактически можно не посещать, но многие родители говорят, что за прогулы будет не сладко, могут и из школы исключить. В рамках курса детям рассказывают о важных событиях в РФ и историю страны, например в ноябре детям поведают про символы России, День матери и про День народного единства. Ранее детям поведали про лидерство России в атомной отрасли, и рассказали в целом про страну.